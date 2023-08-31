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"Ваши девочки времени зря не теряют": житель Израиля рассказал, чем занимаются украинские беженки в его стране

"Ваши девочки времени зря не теряют": житель Израиля рассказал, чем занимаются украинские беженки в его стране

Автор:
31 августа 2023 13:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Израиль   арабы   беженцы   гражданство   украинки   
4082
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Украинских беженцев приняли многие страны, в том числе - Израиль. Как пытаются ассимилироваться мужчины, неизвестно, а вот о девушках в двух словах поведал местный житель.



Правительство Израиля надеется, что среди приехавших в их страну беженцев большая часть уедет назад, на родину. Конечно, среди украинских евреев будут и те, кто захочет репатриироваться и со временем ассимилироваться, став настоящим гражданином. Однако у местного жителя свой взгляд на происходящее.


В частности, он раскритиковал прибывших девушек. Многие, даже не будучи еврейками, мечтают остаться в Израиле, и для этого идут по давно обкатанному пути. По словам автора видео, предприимчивые "гарны дывчины" прямо сейчас реализуют надежный и быстрый план.

Напомним, Израиль - одна из многих стран, принявших украинских беженцев. Известно, что на конец августа 14 213 граждан Украины (среди них 3 600 человек старше 65 лет и 1 500 детей) получают социальную и медицинскую помощь от государства. Несмотря на дефицит бюджета до конца нынешнего года беженцам продлены медстраховки.

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Метки: Видео   Израиль   арабы   беженцы   гражданство   украинки   
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22  комментария
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52k
Мойша Час назад
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Уретра Брежнева 10 секунд назад
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9k
Уретра Брежнева Минуту назад
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10k
Бритва 24 минуты назад
Когда в России проходил чемпионат мира по футболу, в том же духе тут постили про наших баб. Это если вкратце.
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2k
Демьян 38 минут назад
Пока идёт обоссаный "контрнаступ" ваши холхлушки обслуживают не только всю Россию, но и весь мир. 6ля, какие вы мерзкие и опущенные... САЛО УРОНИЛИ, ХЭРОВА САЛУ!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
687
Алексей 47 минут назад
Тот самый случай, когда "русская шлюха" звучит в их адрес, то больше всего обижаются на "русская" :)
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3k
Aleks 57 минут назад
Плохой пост, нужно было показать всю эту набережную, где сотни дывчын, желательно крупным планом, чтобы мы знали что это не фейк
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6k
livaneth Час назад
Во первых не знаю, действительно ли это изер.
А во вторых, даже если это изер, то я не понимаю, что его-то не устраивает в раскладе.
Ну да - арабские хлопцы.
Ну да - гарны дивчины.
А что плохого то для русскоязычных изеров?
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536
Андрей Понамарев Час назад
На данный момент 4 какла поставили посту минус
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20k
сеньор Леонсио Час назад
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−14
Антон Ляпунов Час назад
Прости утки)
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66
RingoStar2 Антон Ляпунов 46 минут назад
зато разбавят генофонд
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55k
dima423 Час назад
Там где хохол прошел еврею делать нечего)) ...ну сами пустили теперь хавайте
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