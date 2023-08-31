"Ваши девочки времени зря не теряют": житель Израиля рассказал, чем занимаются украинские беженки в его стране

Украинских беженцев приняли многие страны, в том числе - Израиль. Как пытаются ассимилироваться мужчины, неизвестно, а вот о девушках в двух словах поведал местный житель.
Правительство Израиля надеется, что среди приехавших в их страну беженцев большая часть уедет назад, на родину. Конечно, среди украинских евреев будут и те, кто захочет репатриироваться и со временем ассимилироваться, став настоящим гражданином. Однако у местного жителя свой взгляд на происходящее.
В частности, он раскритиковал прибывших девушек. Многие, даже не будучи еврейками, мечтают остаться в Израиле, и для этого идут по давно обкатанному пути. По словам автора видео, предприимчивые "гарны дывчины" прямо сейчас реализуют надежный и быстрый план.
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Напомним, Израиль - одна из многих стран, принявших украинских беженцев. Известно, что на конец августа 14 213 граждан Украины (среди них 3 600 человек старше 65 лет и 1 500 детей) получают социальную и медицинскую помощь от государства. Несмотря на дефицит бюджета до конца нынешнего года беженцам продлены медстраховки.
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Убив все русское в себе
В Европу рвется Украина
Повесив ценник на п.зде
быть тебе капралом к "дню независимости США".
А во вторых, даже если это изер, то я не понимаю, что его-то не устраивает в раскладе.
Ну да - арабские хлопцы.
Ну да - гарны дивчины.
А что плохого то для русскоязычных изеров?