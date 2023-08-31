"Ваши девочки времени зря не теряют": житель Израиля рассказал, чем занимаются украинские беженки в его стране







Правительство Израиля надеется, что среди приехавших в их страну беженцев большая часть уедет назад, на родину. Конечно, среди украинских евреев будут и те, кто захочет репатриироваться и со временем ассимилироваться, став настоящим гражданином. Однако у местного жителя свой взгляд на происходящее.





В частности, он раскритиковал прибывших девушек. Многие, даже не будучи еврейками, мечтают остаться в Израиле, и для этого идут по давно обкатанному пути. По словам автора видео, предприимчивые "гарны дывчины" прямо сейчас реализуют надежный и быстрый план.