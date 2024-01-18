FISHKINET
Сообщество Криминал 2584 поста • 368 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета

В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета

Автор:
18 января 2024 08:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   зеленоград   инцидент   конфликт   люди   стрельба   
1105
1
1

Мужчина подстерег потерпевшего на улице и выстрелил в него не менее пяти раз из травматического пистолета. После этого злоумышленник скрылся с места преступления

Сотрудники столичных следственных органов расследуют уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в Зеленограде.

По данным московской прокуратуры, в Зеленограде 32-летний подозреваемый напал на улице на 25-летнего мужчину и не менее пяти раз выстрелил в него, предположительно, из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.

По предварительным данным, стрельба была продолжением конфликта, возникшего ранее между мужчинами.

По факту вооруженного нападения полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство. По решению прокурора Зеленограда дело передано в следственные органы. Ход расследования контролирует столичная прокуратура.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Детали случившегося уточняются.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   зеленоград   инцидент   конфликт   люди   стрельба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Teodor Час назад
Как же они, все-таки, трусливы... "Вчера меня оскорбили и я..." Что - я? Злобу затаил, сука... Вчера, видите ли, он был без ножа и пистолета, да еще и один, а это нечестно и оскорбительно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей А 12 минут назад
Очередной коренной москвич...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
10k
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
28k
14k
кот базилий Час назад
Опять дикий зверь - "атамсиль", до чего же они тупые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
ЦСКА Час назад
Чето его напомнил....
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
12k
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

970282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Котёнок встречает своего хозяина
Котёнок встречает своего хозяина
Андрея Макаревича* требуют лишить всех выплат из России - за два года государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей пенсии
Андрея Макаревича* требуют лишить всех выплат из России - за два года государство...
Набирающие популярность в сообществах
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Заброшенный торговый центр в Бангкоке - дом для тысяч рыб!
Заброшенный торговый центр в Бангкоке - дом для тысяч рыб!
Город, который многие недооценивают. А зря
Город, который многие недооценивают. А зря
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#интересное#история#полиция#Китай#позитив#подборка
#животные#факты#машина#кино#фильм#аварии#ДТП#авто аварии#истории#съемка
#в мире#автомир#интересно#люди#Автовсячина#собака#задержание#инцидент#новости#искусство
Город, который многие недооценивают. А зря Город, который многие недооценивают. А зря В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина" В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина" Дебошир отправил в&nbsp; нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Дебошир отправил в  нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро Конфликт диджея с посетителем мероприятия Конфликт диджея с посетителем мероприятия "Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком "Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком

На что жалуетесь?

Вернуться