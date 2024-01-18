В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета

Сотрудники столичных следственных органов расследуют уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в Зеленограде.

По данным московской прокуратуры, в Зеленограде 32-летний подозреваемый напал на улице на 25-летнего мужчину и не менее пяти раз выстрелил в него, предположительно, из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.

По предварительным данным, стрельба была продолжением конфликта, возникшего ранее между мужчинами.