В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета

Мужчина подстерег потерпевшего на улице и выстрелил в него не менее пяти раз из травматического пистолета. После этого злоумышленник скрылся с места преступления
Сотрудники столичных следственных органов расследуют уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в Зеленограде.
По данным московской прокуратуры, в Зеленограде 32-летний подозреваемый напал на улице на 25-летнего мужчину и не менее пяти раз выстрелил в него, предположительно, из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.
По предварительным данным, стрельба была продолжением конфликта, возникшего ранее между мужчинами.
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По факту вооруженного нападения полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство. По решению прокурора Зеленограда дело передано в следственные органы. Ход расследования контролирует столичная прокуратура.
В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Детали случившегося уточняются.
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