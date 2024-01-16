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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1126 постов • 48 подписчиков подписаться
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Буйная женщина разнесла горшки с цветами, почтовые ящики и припаркованные авто

Буйная женщина разнесла горшки с цветами, почтовые ящики и припаркованные авто

Автор:
16 января 2024 10:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   буйная   горшки   негатив   почтовые ящики   цветы   
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В Башкирии женщине не спалось и она отправилась тратить остатки энергии в подъезд и на улицу после полуночи.

Навела красоту, отключилась: добрые люди вызвали скорую и теперь ломают голову над тем, кому придётся убирать следы погрома.

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Метки: Башкирия   Видео   буйная   горшки   негатив   почтовые ящики   цветы   
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3  комментария
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68
Сергей 2 часа назад
Ну она же не навсегда отключилась. Включится будет чем руки занять.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Скотина бессовестная!
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3k
r.a.t. 2 часа назад
Скоро меня под решетку и в замок
Я дикое бешенство самок.
(АукцЫон)
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