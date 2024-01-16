Буйная женщина разнесла горшки с цветами, почтовые ящики и припаркованные авто

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В Башкирии женщине не спалось и она отправилась тратить остатки энергии в подъезд и на улицу после полуночи.
Навела красоту, отключилась: добрые люди вызвали скорую и теперь ломают голову над тем, кому придётся убирать следы погрома.
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Я дикое бешенство самок.
(АукцЫон)