Купающаяся в луже медведица попала на видео

Медведица-альбинос Умка, которая живет в национальном парке "Башкирия", решила побаловать себя водными процедурами. Видеоловушка запечатлела, как животное купается в луже.
Медведица Умка из Национального парка "Башкирия" решила принять грязевую ванну в лесу села Нугуш Республики Башкортостан. На кадрах, опубликованных в сети, медведица получает неподдельное удовольствие, валяясь в грязи и купаясь в луже возле дерева.
«Похоже, наша альбиноска решила стать похожей на своих сородичей — бурых мишек. С головой пыталась нырнуть в медвежий бассейн, но природу не обманешь. Дождь смоет натуральную краску для шерсти», — пошутили сотрудники нацпарка.
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