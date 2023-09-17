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Купающаяся в луже медведица попала на видео

Купающаяся в луже медведица попала на видео

Автор:
17 сентября 2023 10:30
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   Видео   животные   лужа   медведица   национальный парк   
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Медведица-альбинос Умка, которая живет в национальном парке "Башкирия", решила побаловать себя водными процедурами. Видеоловушка запечатлела, как животное купается в луже.

Медведица Умка из Национального парка "Башкирия" решила принять грязевую ванну в лесу села Нугуш Республики Башкортостан. На кадрах, опубликованных в сети, медведица получает неподдельное удовольствие, валяясь в грязи и купаясь в луже возле дерева.

«Похоже, наша альбиноска решила стать похожей на своих сородичей — бурых мишек. С головой пыталась нырнуть в медвежий бассейн, но природу не обманешь. Дождь смоет натуральную краску для шерсти», — пошутили сотрудники нацпарка.

Источник:

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Метки: Башкирия   Видео   животные   лужа   медведица   национальный парк   
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2  комментария
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2k
Виктор Глущенко Час назад
Насекомых выгоняет , а в камеру говорит - может поможете ?
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13k
НИКТО 10 минут назад
СПА?
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Себастьян Перейра

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