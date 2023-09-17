Купающаяся в луже медведица попала на видео

Медведица Умка из Национального парка "Башкирия" решила принять грязевую ванну в лесу села Нугуш Республики Башкортостан. На кадрах, опубликованных в сети, медведица получает неподдельное удовольствие, валяясь в грязи и купаясь в луже возле дерева.

«Похоже, наша альбиноска решила стать похожей на своих сородичей — бурых мишек. С головой пыталась нырнуть в медвежий бассейн, но природу не обманешь. Дождь смоет натуральную краску для шерсти», — пошутили сотрудники нацпарка.