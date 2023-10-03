Нервный покупатель сломал новый гаджет в пункте выдачи

Кэшбэк рублями. За все

В Алуште женщины устроили побоище в пункте выдачи заказов Wildberries

В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме

Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с...

На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром