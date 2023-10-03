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Нервный покупатель сломал новый гаджет в пункте выдачи

Нервный покупатель сломал новый гаджет в пункте выдачи

Автор:
03 октября 2023 11:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Wildberries   Видео   Телефон   в пункте выдачи   гаджет   негатив   нервный   сломал   
1039
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Мужчина заказал на сайте Wildberries фоторамку, но после проверки был очень разочарован качеством товара.

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Метки: Wildberries   Видео   Телефон   в пункте выдачи   гаджет   негатив   нервный   сломал   
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7  комментариев
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36k
Опаньки 49 минут назад
все культурно, сломал, выкинул, оплатил. Что не так ))
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145
Knives22 Минуту назад
Мартышка и очки.
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10k
SuperTroll 54 минуты назад
Ну а че такого. Пришло говно-расстроился. Выкинул. Причем все аккуратно подобрал в мусорку сложил.
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8k
KarabasBarabas 55 минут назад
Какой, нафиг, планшет? У него в руках фоторамка или что-то подобное.
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