Нервный покупатель сломал новый гаджет в пункте выдачи

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Мужчина заказал на сайте Wildberries фоторамку, но после проверки был очень разочарован качеством товара.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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