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Сообщество Новости Ростова-на-Дону 12 постов • 26 подписчиков подписаться
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Хорошая акция от владельцев салона цветов

Хорошая акция от владельцев салона цветов

Автор:
02 октября 2023 08:37
Сообщество : Новости Ростова-на-Дону
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   акция   добро   люди   цветы   
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Владельцы салона цветов из Ростова-на-Дону решили совместить приятное с полезным. Недалеко от входа в торговую точку они разместили объявление, в котором сказано, что некоторые цветы можно забрать абсолютно бесплатно.

Отличный маркетинговый ход. Ещё и людям приятно.

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   акция   добро   люди   цветы   
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4  комментария
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Собака У Попа Час назад
Я в рекламе слабо понимаю, но, как по мне, с точки зрения комерции акция сомнительная. По-человечески, приятно. Но цветы такой продукт, который про запас не берут. Кто-то с небольшими деньгами пришел за свежим букетом, а составит его из бесплатных. Вы скажете, что он потом придёт ещё. И если опять будет бесплатно, то он опять возьмёт бесплатно. А если не будет, то он просто заплатит то, что заплатил бы в прошлый раз.
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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