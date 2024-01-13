Слон, грабя частное жилище, наткнулся на собак и еле унёс ноги

Слон забрёл в жилой район в поисках еды, когда несколько собак облаяли незваного гостя.

На кадрах видезаписи, снятой местным жителем, видно, как огромное животное в страхе перебегает улицу, когда за ним побежала лающая дворняга. Слону удалось оторваться от четвероногого преследователя, а затем скрыться в лесу.

Со слов автора видео, голодный зверь ранее посещал посёлок, но его часто прогоняли собаки, благодаря которым слон не съел все овощи и фрукты, выращиваемые местными жителями.

