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Слон, грабя частное жилище, наткнулся на собак и еле унёс ноги

Слон, грабя частное жилище, наткнулся на собак и еле унёс ноги

Автор:
13 января 2024 10:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в тайской провинции   животные   побег   слон   собаки   
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Массивный дикий зверь, повадившийся обворовывать частные владения в тайской провинции Чаченгсао, во время своей очередной вылазки, вынужден был спасаться бегством от дворовых псов.

Слон забрёл в жилой район в поисках еды, когда несколько собак облаяли незваного гостя.


На кадрах видезаписи, снятой местным жителем, видно, как огромное животное в страхе перебегает улицу, когда за ним побежала лающая дворняга. Слону удалось оторваться от четвероногого преследователя, а затем скрыться в лесу.


Со слов автора видео, голодный зверь ранее посещал посёлок, но его часто прогоняли собаки, благодаря которым слон не съел все овощи и фрукты, выращиваемые местными жителями.

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Метки: Видео   в тайской провинции   животные   побег   слон   собаки   
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7  комментариев
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11k
Борис Карабанов Час назад
Аж, задымился, бедный.
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368
Павел Верещагин 5 минут назад
а подкормить зверюгу слабо,раз голодным не первый раз забредает?или властей внимание обратить?совсем ослаб бедолага от шавок шарахается,а в Африке вон спокойно массой бегемотов отшвыривают как плюшевых мишек
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5k
Просто Федя 48 минут назад
Всё, миф про моську и слона разрушен!!! Как теперь жить дальше?
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1
Al Di 49 минут назад
Слон это не только ....Эх помню времена, раньше бы он просто так не ушел.
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6k
мемфрид 50 минут назад
Мяу мяу САО масяо
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1k
... 2 часа назад
А моська то, лютая! Заставила пыль взбивать амбала
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5k
Горожанин 2 часа назад
Слоника обидели. А ведь он запомнит.
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