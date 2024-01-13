Слон, грабя частное жилище, наткнулся на собак и еле унёс ноги

Массивный дикий зверь, повадившийся обворовывать частные владения в тайской провинции Чаченгсао, во время своей очередной вылазки, вынужден был спасаться бегством от дворовых псов.
Слон забрёл в жилой район в поисках еды, когда несколько собак облаяли незваного гостя.
На кадрах видезаписи, снятой местным жителем, видно, как огромное животное в страхе перебегает улицу, когда за ним побежала лающая дворняга. Слону удалось оторваться от четвероногого преследователя, а затем скрыться в лесу.
Со слов автора видео, голодный зверь ранее посещал посёлок, но его часто прогоняли собаки, благодаря которым слон не съел все овощи и фрукты, выращиваемые местными жителями.
Источник:
- Лошадь устроила побег из загона
- Пёс совершил дерзкий побег из квартиры
- Крайне неудачный день в жизни птицы
- Лабрадоры делятся на два типа
- Первое знакомство щенков с животными и людьми