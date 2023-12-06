Крайне неудачный день в жизни птицы

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Туристу удалось запечатлеть редкий и довольно курьезный случай из жизни животных. Птица оказалась не в том месте и не в то время и попала под "раздачу".
Птичку жалко! Зато в тепле...
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На умирающего замёрзшего воробушка случайно насрала корова, он полежал в коровьем дерьме отогрелся и стал чирикать. Мимо пробегала кошка, услышала чириканье вытащила воробушка из дерьма и съела.
Не каждый кто толкнул тебя в дерьмо хочет тебе зла, не каждый кто вытянул тебя из дерьма хочет тебе добра.
иногда буквально