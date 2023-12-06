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Крайне неудачный день в жизни птицы

Крайне неудачный день в жизни птицы

Автор:
06 декабря 2023 11:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   птица   слон   фейл   
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Туристу удалось запечатлеть редкий и довольно курьезный случай из жизни животных. Птица оказалась не в том месте и не в то время и попала под "раздачу".

Птичку жалко! Зато в тепле...

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   птица   слон   фейл   
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5  комментариев
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12k
Dihydrogen Monoxide 23 минуты назад
Может быть к деньгам? ))
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9k
Дмитрий 4 минуты назад
С учётом того, что авно крупных животных является для таких птичек источником огромного количества жратвы, можно сказать, что на неё упала манна небесная.
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23k
hebpat 10 минут назад
Есть такая притча
На умирающего замёрзшего воробушка случайно насрала корова, он полежал в коровьем дерьме отогрелся и стал чирикать. Мимо пробегала кошка, услышала чириканье вытащила воробушка из дерьма и съела.
Не каждый кто толкнул тебя в дерьмо хочет тебе зла, не каждый кто вытянул тебя из дерьма хочет тебе добра.
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6k
satra 53 минуты назад
[мат] happens
иногда буквально
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1k
Иван Иванов Час назад
Ээээх, такого Орла обосрали
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