FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15218 постов • 1692 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пёс и слонёнок не поделили территорию вольера

Пёс и слонёнок не поделили территорию вольера

Автор:
20 ноября 2023 08:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   слон   слонёнок   таиланд   
1333
1
1

Пёс проникнул на территорию вольера слонов в Таиланде и начал подъедать корм. Слонёнок увидел чужака на свой территории и решил с ним разобраться.

Слонёнок подошёл к псу и несколько раз попытался лягнуть его. Вскоре он был вынужден спасаться бегством и искать защиты у своей мамы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   слон   слонёнок   таиланд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Алексей 2 часа назад
мама сказала - сами разбирайтесь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex Час назад
"Ай Моська, знать она сильно, что лает на Слона"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

779276



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Милый нелепый птиц, которому из-за особенностей физиологии грозит вымирание
Милый нелепый птиц, которому из-за особенностей физиологии грозит вымирание
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Набирающие популярность в сообществах
Легендарную шляпу Наполеона продали на аукционе
Легендарную шляпу Наполеона продали на аукционе
Московское метро как новое культурное пространство⁠⁠
Московское метро как новое культурное пространство⁠⁠
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Юмор#кино#фильм#суд#здоровые#деньги#актеры
#животные#факты#Россия#шоу бизнес#новости#Прикол#искусство#Спасение#съемка
#СССР#история#интересно#в мире#Ynews#подборка#сарказм#кот
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Котлета на палочках: пёс в шоке от новой стрижки Котлета на палочках: пёс в шоке от новой стрижки Командная работа: пёс помогает рабочему Командная работа: пёс помогает рабочему Армия обезьян спасается бегством от фейерверков Армия обезьян спасается бегством от фейерверков Наблюдательный пункт любопытного пса Наблюдательный пункт любопытного пса Пёс решил, что его оставили одного дома Пёс решил, что его оставили одного дома

На что жалуетесь?

Вернуться