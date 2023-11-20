Пёс и слонёнок не поделили территорию вольера

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Пёс проникнул на территорию вольера слонов в Таиланде и начал подъедать корм. Слонёнок увидел чужака на свой территории и решил с ним разобраться.
Слонёнок подошёл к псу и несколько раз попытался лягнуть его. Вскоре он был вынужден спасаться бегством и искать защиты у своей мамы.
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