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Нападение стаи собак на женщину в Орске попало на видео

Нападение стаи собак на женщину в Орске попало на видео

Автор:
24 ноября 2023 08:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Орск   Россия   животные   нападение   собаки   
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В Орске бродячие собаки окружили и напали на местную жительницу во дворе её дома. К счастью, женщине удалось выбежать к дороге и спрятаться в машине.

Окружённая собаками героиня видео попыталась вернуться к автомобилю, но животные не давали пройти и бросались на неё. В итоге женщине всё же удаётся прорваться к машине и спрятаться внутри.

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку инцидента.

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Метки: Видео   Орск   Россия   животные   нападение   собаки   
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5  комментариев
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34k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Прокуратура Оренбургской области проводит проверку инцидента. --------- А что они проверяют,сколько собак напало,или глубину укусов? Блэт,лучше бы порядок навели.Власти вообще не хотят ничего делать.
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АНДРЕЙ Час назад
Собаки блдь!!!
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Fidel

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