Нападение стаи собак на женщину в Орске попало на видео

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В Орске бродячие собаки окружили и напали на местную жительницу во дворе её дома. К счастью, женщине удалось выбежать к дороге и спрятаться в машине.
Окружённая собаками героиня видео попыталась вернуться к автомобилю, но животные не давали пройти и бросались на неё. В итоге женщине всё же удаётся прорваться к машине и спрятаться внутри.
Прокуратура Оренбургской области проводит проверку инцидента.
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