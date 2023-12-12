Пёс совершил дерзкий побег из квартиры

Питомец, совершив побег из квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажки, чудом не пострадал. Животное приземлилось на легковой автомобиль и скрылось в неизвестном направлении.

Впрочем, многие интернет-пользователи выразили сомнения в том, что пёс ушёл невредимым.