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Пёс совершил дерзкий побег из квартиры

Пёс совершил дерзкий побег из квартиры

Автор:
12 декабря 2023 08:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Пёс   животные   побег   прыжок   собака   
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Житель одного из городов Китая запечатлел финальную часть побега домашнего пса из квартиры.

Питомец, совершив побег из квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажки, чудом не пострадал. Животное приземлилось на легковой автомобиль и скрылось в неизвестном направлении.

Впрочем, многие интернет-пользователи выразили сомнения в том, что пёс ушёл невредимым.

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Метки: Видео   Китай   Пёс   животные   побег   прыжок   собака   
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6  комментариев
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20k
scorpick 45 минут назад
Мой немец-доминант начал с подкопов под забором вольера. Я уложил по периметру поддоны. Он стал рвать рабицу. Пришлось посадить на цепь. Он научился раскрывать карабин! Зов природы, мать его. Придет утром, весь побитый и довольный. Наверное, удалось присунуть какой-нибудь суке. 17 лет прожил. И до последнего сбегал при первой возможности. Особенно по весне.
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57k
zloykoyot 44 минуты назад
"Житель одного из городов Китая запечатлел" как "Пёс совершился дерзкий побег из квартиры". Походу заголовок поста писал тот же самый житель.
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