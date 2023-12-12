Пёс совершил дерзкий побег из квартиры

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Житель одного из городов Китая запечатлел финальную часть побега домашнего пса из квартиры.
Питомец, совершив побег из квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажки, чудом не пострадал. Животное приземлилось на легковой автомобиль и скрылось в неизвестном направлении.
Впрочем, многие интернет-пользователи выразили сомнения в том, что пёс ушёл невредимым.
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