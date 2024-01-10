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Смышлёный попугай разложил клубки по цветам

Смышлёный попугай разложил клубки по цветам

Автор:
10 января 2024 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомец   животные   попугай   птицы   сообразительность   
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Сообразительный домашний пернатый питомец раскладывает разноцветные клубки по контейнерам соответствующего им цвета.

Мы так много внимания уделяем нашим четвероногим любимцам, хвастаясь их способностями, что совершенно забываем о других талантливых живых существах, которые нас окружают.

Например, главный пернатый герой этого видео поразил интернет тем, как он раскладывает маленькие разноцветные клубочки по контейнерам соответствующего им цвета. Самое удивительно, что малыш ни разу не ошибся, хотя в наборе было несколько похожих между собой цветов.

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Метки: Видео   Питомец   животные   попугай   птицы   сообразительность   
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1  комментарий
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Звёздный странник Час назад
Цитата: "в наборе было несколько похожих между собой цветов."
Это так автор думает. Спектральный диапазон у птиц намного шире чем у человека, а цветовая гамма не так смешана, как у людей.
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