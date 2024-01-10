Смышлёный попугай разложил клубки по цветам

Мы так много внимания уделяем нашим четвероногим любимцам, хвастаясь их способностями, что совершенно забываем о других талантливых живых существах, которые нас окружают.

Например, главный пернатый герой этого видео поразил интернет тем, как он раскладывает маленькие разноцветные клубочки по контейнерам соответствующего им цвета. Самое удивительно, что малыш ни разу не ошибся, хотя в наборе было несколько похожих между собой цветов.