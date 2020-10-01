FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8819 постов • 1114 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки

И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 12:03
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   птица   птицы   смешно   смешное видео   сорока   сороки   
322
4
1
Житель города Вуллонгонг в Австралии заснял, как его сын на самокате с криками сбегает от сороки, которая не перестает на него нападать. Пока папа смеялся над сыном на заднем фоне, бедному мальчугану было совсем не до смеха!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   птица   птицы   смешно   смешное видео   сорока   сороки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Батончик с маком 2 часа назад
а если бы глаза выклевала, то папаша вообще обосрался от радости в предвкушении лайков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Antei949 16 минут назад
В Австралию ни ногой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
3.6o6pa Полчаса назад
И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Час назад
Как бы то ни было-сорока рулит!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ф Ив Час назад
Папаша дебил. Известны реальные случаи, когда вороны (а сороки это очень близкий вид) нападали на детей и выклевывали им глаза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ Ф Ив 44 минуты назад
Это не сорока и не ворона и вообще другой вид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
966
Vovan Petroff AlexЕЙ Полчаса назад
И очень агрессивный и опасный именно из-за глаз. Не из-за своих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ф Ив AlexЕЙ Полчаса назад
В тексте было написано что это сорока. И врановые обитают на всех континентах кроме Антарктиды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Viktor 2 часа назад
Хороший, добрый папаша - нет чтобы птицу отогнать, снимает и ржет как дебил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео) Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео) Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком Как дети малые: пингвины и машина для мыльных пузырей Как дети малые: пингвины и машина для мыльных пузырей Как скучно я живу: невероятные приключения голубей в России Как скучно я живу: невероятные приключения голубей в России На камеру попали самые ленивые волки в мире На камеру попали самые ленивые волки в мире
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

292264



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кладбище забытых форматов
8
128
Кладбище забытых форматов
"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?
2
85
"Онижедети" убили таксиста по неосторожности?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Смертельное ДТП на пустой ночной дороге в Подмосковье
0
10
Авария дня. Смертельное ДТП на пустой ночной дороге в Подмосковье
ТОП-100 лучших подарков папе +20 идей и советов для дочки
0
4
ТОП-100 лучших подарков папе +20 идей и советов для дочки
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#СССР#природа#москва#авто авария#картинки#актеры#море
#факты#история#животные#люди#разное#подборка#дтп#путешествия#китай#настроение
#юмор#прикол#россия#кино#авария#прикольные#истории#Душевное#комментарии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться