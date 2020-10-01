И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки

Житель города Вуллонгонг в Австралии заснял, как его сын на самокате с криками сбегает от сороки, которая не перестает на него нападать. Пока папа смеялся над сыном на заднем фоне, бедному мальчугану было совсем не до смеха!
Житель австралийского города Вуллонгонг, Вейн Шервуд, заснял своего сына, на которого напала сорока. Мальчик по имени Макс изо всех сил отталкивался, чтобы ехать быстрее и избавиться от наглой птицы, но та не сдавалась, пытаясь ему докучать всеми способами.
Пока отец смеялся над сыном, снимая видео, Максу, похоже, было не до смеха - он кричал на всю улицу! Позже отец выложил видео с сыном в Инстаграме, подписав его: "Австралия прекрасная страна, но наши птицы - просто убийцы. Они съедят ваших детей заживо. Будьте осторожны".
Видео с мальчиком быстро стало популярным, и набрало больше 500 тысяч просмотров. Кто-то сказал, что "это видео отображает весь 2020-ый год", а кто-то сравнил крики мальчика с чайкой. Эксперты объяснили, что в это время у местных сорок началось гнездование. Они могут нападать на человека, если где-то поблизости у них есть птенцы.
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