И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки

Видео с мальчиком быстро стало популярным, и набрало больше 500 тысяч просмотров. Кто-то сказал, что "это видео отображает весь 2020-ый год", а кто-то сравнил крики мальчика с чайкой. Эксперты объяснили, что в это время у местных сорок началось гнездование. Они могут нападать на человека, если где-то поблизости у них есть птенцы.