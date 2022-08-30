Экскурсия по тюрьме, в которой снимался знаменитый фильм «Побег из Шоушенка»

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Многие из вас наверняка смотрели фильм «Побег из Шоушенка» о банкире Энди Дюфрейне, попавшем в тюрьму по несправедливому обвинению. Культовый фильм с талантливыми актерами снимался в пустовавшей исправительной колонии в Мэнсфилде, штат Огайо. Автор видео отправился в это здание и показал интересные вещи и места съемок.
Картина входит в число лучших фильмов по версии многих ведущих мировых киносайтов. Причина подобной популярности не только блестящая актерская игра и прекрасная режиссура, но и великолепный сценарий.
Источник:
АНТИФИШКИ
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