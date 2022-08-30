FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 10923 поста • 1184 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Кино 
Экскурсия по тюрьме, в которой снимался знаменитый фильм «Побег из Шоушенка»

Экскурсия по тюрьме, в которой снимался знаменитый фильм «Побег из Шоушенка»

Автор:
30 августа 2022 10:22
Сообщество : Кино
Метки: Побег из Шоушенка   США   видео   интересно   кино   колония   места съемок   тюрьма   факты   фильм   
441
1
1
Многие из вас наверняка смотрели фильм «Побег из Шоушенка» о банкире Энди Дюфрейне, попавшем в тюрьму по несправедливому обвинению. Культовый фильм с талантливыми актерами снимался в пустовавшей исправительной колонии в Мэнсфилде, штат Огайо. Автор видео отправился в это здание и показал интересные вещи и места съемок.
Картина входит в число лучших фильмов по версии многих ведущих мировых киносайтов. Причина подобной популярности не только блестящая актерская игра и прекрасная режиссура, но и великолепный сценарий.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Побег из Шоушенка   США   видео   интересно   кино   колония   места съемок   тюрьма   факты   фильм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

624083



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет
Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет
Как быстро довести вегана до истерики
Как быстро довести вегана до истерики
Набирающие популярность в сообществах
17 отличных сериалов, о которых мало говорят
17 отличных сериалов, о которых мало говорят
Супружеская пара из Италии использует грязную воду после душа для мытья и готовки
Супружеская пара из Италии использует грязную воду после душа для мытья и готовки
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Узнали? Согласны?

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#животные#СССР#дтп#Россия#новости#удивительно#дети
#фото#картинки#факты#люди#сарказм#Приколы#интересное#сатира#Разное#позитив
#в мире#подборка#прикол#фотографии#автомобили#автомир#кино#США#аварии#природа
USB кабель, способный взломать любую операционную систему USB кабель, способный взломать любую операционную систему Перевоплощение актёра Колина Фаррелла в Пингвина для фильма «Бэтмен» Перевоплощение актёра Колина Фаррелла в Пингвина для фильма «Бэтмен» Кто из актёров скрывается за образами известных персонажей Кто из актёров скрывается за образами известных персонажей Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах Первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» Первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» Зрелищное представление на сцене с каскадёрами и спецэффектами Зрелищное представление на сцене с каскадёрами и спецэффектами

На что жалуетесь?

Вернуться