Почему не стоит вскрывать батарейки

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Мужчина рассказал и показал, к чему может привести желание разобрать батарейку и посмотреть, что у неё внутри.
Что может произойти, если вскрыть литиевую батарейку и бросить её содержимое в воду.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И вот сейчас зелёные идиоты усиленно засоряют землю этим самым литием.