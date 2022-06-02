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Почему не стоит вскрывать батарейки

Почему не стоит вскрывать батарейки

Автор:
02 июня 2022 09:13
Сообщество : Факты
Метки: Батарейка   батарея   в мире   видео   интересно   полезно   факты   
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Мужчина рассказал и показал, к чему может привести желание разобрать батарейку и посмотреть, что у неё внутри.
Что может произойти, если вскрыть литиевую батарейку и бросить её содержимое в воду.

Источник:

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Метки: Батарейка   батарея   в мире   видео   интересно   полезно   факты   
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10  комментариев
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30k
Альтист Данилов 2 часа назад
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Игорь 11 минут назад
блин- его пугает (пугает, Карл) содержимое батарейки......... - как скучно я живу, пойду - посмотрю новости
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3k
Хрюн Полчаса назад
Ну всё. Сейчас все малолетки кинутся батарейки разбирать.
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7k
Пуриц Жорж 36 минут назад
Зря мне это показали. Пошёл разбирать
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8k
Ysik Час назад
Странные люди. Активные металлы в 9 классе на химии проходят. Очень хорошо помню эксперимент с урока, хоть и прошло 3 десятка лет. Бумажный кораблик с кусочком натрия плывет в ванночке с водой и по мере намокания кораблика начинается фаер-шоу.
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13k
ss 2 часа назад
А ещё он ядовит...
И вот сейчас зелёные идиоты усиленно засоряют землю этим самым литием.
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5k
Игорь Михайлов 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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70k
Viktor 2 часа назад
Следующий пост - почему нельзя глотать батарейку!
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