Любительница парашютного спорта развлекается в небе

Прыгнуть с парашютом решится далеко не каждый, но те, кто осмелится, будут стремиться вновь повторить этот захватывающий опыт. Эта девушка прыгает с парашютом точно не в первый раз, поэтому может себе позволить как следует развлечься.
Прыгнуть с парашютом решится далеко не каждый, но те, кто осмелится, будут стремиться вновь повторить этот захватывающий опыт. Эта девушка прыгает с парашютом точно не в первый раз, поэтому может себе позволить как следует развлечься.
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