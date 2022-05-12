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Любительница парашютного спорта развлекается в небе

Любительница парашютного спорта развлекается в небе

Автор:
12 мая 2022 13:45
Сообщество : Спорт
Метки: Ватермарк   Девушка   Спорт   видео   интересно   парашют   развлечение   экстрим   

Прыгнуть с парашютом решится далеко не каждый, но те, кто осмелится, будут стремиться вновь повторить этот захватывающий опыт. Эта девушка прыгает с парашютом точно не в первый раз, поэтому может себе позволить как следует развлечься.

mindflixx

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Метки: Ватермарк   Девушка   Спорт   видео   интересно   парашют   развлечение   экстрим   
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4  комментария
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10k
Sasa 2 часа назад
У оператора уже к концу видео начинает очко сжиматься, уже смотрит через камеру сколько осталось до поверхности. Типа, не пара ли дергать за кольцо... )))
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574
Bassreflex 51 секунду назад
Судя по её трюкам, она далеко не любительница, а матерый профессионал, с огромный числом прыжков.
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425
Олег Квирулянт 52 минуты назад
А внизу гугл-карты.. но мы же не боимся гул-карты!
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10k
Дмитрий 59 минут назад
Хорошо, но мало...
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