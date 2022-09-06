FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12746 постов • 1355 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Кузнечиковый хомячок ловко расправился со скорпионом

Кузнечиковый хомячок ловко расправился со скорпионом

Автор:
06 сентября 2022 12:03
Сообщество : Животные
Метки: Кузнечиковый хомячок   Скорпион   битва   в мире   видео   животные   интересно   охота   факты   хомяк   
247
1
1
Кузнечиковый хомячок убил ядовитого скорпиона, полакомился им и начал выть на луну, обозначая свои владения. А как прошла ваша ночь?

Маленький пустынный воин и самый грозный хомяк

Эти животные неуязвимы к яду благодаря особой клеточной механике. Она позволяет хомячкам получить множественные уколы жалом скорпиона и оставаться невредимыми.

Кроме скорпионов хомячки питаются насекомыми, змеями, мелкими лягушками, ящерицами и даже другими грызунами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Кузнечиковый хомячок   Скорпион   битва   в мире   видео   животные   интересно   охота   факты   хомяк   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
kleyman 51 минуту назад
Хомяки и так то все йебанутые, но это уже апофеоз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Летучий Мыш 4 минуты назад
Как триллер посмотрела
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 16 минут назад
маленькая пушистая смерть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida Полчаса назад
Кого он отгоняет - я едва его слышу, да и то неуверен что это не дефект звуковой карты. Разве что сородичей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

994980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали
Украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали
25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое
25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое
Набирающие популярность в сообществах
Девушка рисует фантастических существ с помощью искусственного интеллекта
Девушка рисует фантастических существ с помощью искусственного интеллекта
Возвращение американцев на Луну вновь откладывается
Возвращение американцев на Луну вновь откладывается
Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview
Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну а кто такое не постил?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#подборка#кино#сарказм#дтп#СССР#комментарии#происшествие
#фото#картинки#люди#в мире#Приколы#фотографии#красиво#США#Мемы#авто аварии
#история#факты#прикол#автомобили#автомир#фильм#криминал#аварии#наука#познавательно
Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview Вынырнувший из грязи бегемот спугнул леопарда Вынырнувший из грязи бегемот спугнул леопарда Смышлёный утёнок нашёл безопасный спуск к воде Смышлёный утёнок нашёл безопасный спуск к воде Змея ловко поймала рыбу в воде Змея ловко поймала рыбу в воде Почему не стоит вскрывать батарейки Почему не стоит вскрывать батарейки Домашнего кота научили простым командам Домашнего кота научили простым командам

На что жалуетесь?

Вернуться