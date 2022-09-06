Кузнечиковый хомячок ловко расправился со скорпионом

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Кузнечиковый хомячок убил ядовитого скорпиона, полакомился им и начал выть на луну, обозначая свои владения. А как прошла ваша ночь?
Маленький пустынный воин и самый грозный хомяк
Эти животные неуязвимы к яду благодаря особой клеточной механике. Она позволяет хомячкам получить множественные уколы жалом скорпиона и оставаться невредимыми.
Кроме скорпионов хомячки питаются насекомыми, змеями, мелкими лягушками, ящерицами и даже другими грызунами.
Кроме скорпионов хомячки питаются насекомыми, змеями, мелкими лягушками, ящерицами и даже другими грызунами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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