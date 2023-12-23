Житель Воронежа руками открыл автоматические ворота и сломал их

При этом с другой стороны был открыт проход для пешеходов. По всей видимости, мужчину не устроил такой вариант, потому что для этого пришлось бы наступить в лужу.



В соцсетях пишут, что инцидент произошёл у дома № 15 на Плехановской, жильцы которого скидывались на установку автоматических ворот и потратили около 200 000 рублей. После действий силача из Воронежа механизм оказался повреждён.