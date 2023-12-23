Житель Воронежа руками открыл автоматические ворота и сломал их

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Воронежец подошёл к воротам, которые были наполовину закрыты, и стал открывать створку, используя грубую физическую силу. У него получилось, но вот обратно ворота уже не закрылись.
При этом с другой стороны был открыт проход для пешеходов. По всей видимости, мужчину не устроил такой вариант, потому что для этого пришлось бы наступить в лужу.
В соцсетях пишут, что инцидент произошёл у дома № 15 на Плехановской, жильцы которого скидывались на установку автоматических ворот и потратили около 200 000 рублей. После действий силача из Воронежа механизм оказался повреждён.
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Ну да, он не святой. Был бы святой, по воде пошёл бы.
Хотя, лучше не одеть калоши, а надеть)
Коммунальщики не сделали нормальный слив + можно было створки открыть наоборот, но всем похрен, как обычно.