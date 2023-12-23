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Житель Воронежа руками открыл автоматические ворота и сломал их

Житель Воронежа руками открыл автоматические ворота и сломал их

Автор:
23 декабря 2023 12:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воронеж   Герой   ЧП   ворота   сила есть ума не надо   сломал   
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Воронежец подошёл к воротам, которые были наполовину закрыты, и стал открывать створку, используя грубую физическую силу. У него получилось, но вот обратно ворота уже не закрылись.

При этом с другой стороны был открыт проход для пешеходов. По всей видимости, мужчину не устроил такой вариант, потому что для этого пришлось бы наступить в лужу.

В соцсетях пишут, что инцидент произошёл у дома № 15 на Плехановской, жильцы которого скидывались на установку автоматических ворот и потратили около 200 000 рублей. После действий силача из Воронежа механизм оказался повреждён.

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Метки: Видео   Воронеж   Герой   ЧП   ворота   сила есть ума не надо   сломал   
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10  комментариев
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20k
Андрей 45 минут назад
"Использовал грубую физическую силу."
Ну да, он не святой. Был бы святой, по воде пошёл бы.
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21k
babuby 10 минут назад
Ну да. Дело конечно не в том что лужу(неизвестной глубины) хрен обойдёшь, а в том что мужик силу применил.
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34k
БамбарбияКиргуду 13 минут назад
Одел бы калоши,и дверь не надо было бы ломать.Старый тупой баран.
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10k
Борис Карабанов 14 минут назад
В коротеньком ролике, как в капле воды... Ворота княжеские с вензелями красоты неописуемой за 200000 тысяч, а за воротами болото и мерзость.
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192
Старикашка Z 18 минут назад
Вообще, тут скорее виноват тот, кто открывает/закрывает эти ворота -- видишь, что людям по луже идти, так открой створку, и ломать не пришлось бы. Или хотя бы кирпичей или палет в лужу накидать надо было, если сток организовать ума не хватило... А так если не этот мужик, так кто-то другой сломал бы эти ворота.
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207
ApolloOne Полчаса назад
Мужику просто не хотелось по луже переходить и я его отчасти понимаю.
Коммунальщики не сделали нормальный слив + можно было створки открыть наоборот, но всем похрен, как обычно.
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6k
Трям Полчаса назад
Отведайте силушки богатырской и рычага архимедова! )))
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2k
Максим Макашев 49 минут назад
вижу цель - не вижу препятствий для её достижения
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