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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 965 постов • 45 подписчиков подписаться
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В Челнах девушка с помощью лопаты и снега спасла многоэтажку от пожара

В Челнах девушка с помощью лопаты и снега спасла многоэтажку от пожара

Автор:
29 ноября 2023 12:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Герой   Девушка   ЧП   лопата   мусорка   огонь   пожар   пожарные   
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Глубокой ночью Алина заметила полыхающую мусорку. Хрупкая девушка не растерялась: она схватила лопату и начала бросать снег в огонь.

Алина самоотверженно боролась с возгоранием и не давала распространиться пламени до приезда пожарных. Благодаря её стараниям огонь не успел перекинуться дальше, а девушка стала местным героем👍

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Метки: Видео   Герой   Девушка   ЧП   лопата   мусорка   огонь   пожар   пожарные   
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3  комментария
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1k
Иван Иванов 36 минут назад
Молодец, что не прошла мимо
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1k
Звёздный странник 17 минут назад
Странно, что пока ехали пожарные, больше никто из жильцов огня не заметил и дыма не почувствовал.
Помню, как у нас в соседнем дворе ночью кто-то листья сухие поджёг. Так я проснулся из-за вони этого дыма!
А тут под окнами полыхает, но всем фиолетово!
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3k
kuchipachi 54 минуты назад
И коня на скаку остановит, и в горящую избу...
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Parizhanka

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