В Челнах девушка с помощью лопаты и снега спасла многоэтажку от пожара

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Глубокой ночью Алина заметила полыхающую мусорку. Хрупкая девушка не растерялась: она схватила лопату и начала бросать снег в огонь.
Алина самоотверженно боролась с возгоранием и не давала распространиться пламени до приезда пожарных. Благодаря её стараниям огонь не успел перекинуться дальше, а девушка стала местным героем👍
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Помню, как у нас в соседнем дворе ночью кто-то листья сухие поджёг. Так я проснулся из-за вони этого дыма!
А тут под окнами полыхает, но всем фиолетово!