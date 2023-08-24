В Смоленской области неадекватный мужчина избил двух девушек увесистой палкой

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Это случилось возле автостоянки у магазина. Парень пристал к барышням с желанием познакомиться. Однако после отказа набросился на них с палками.
Девушки до последнего не верили, что он начнет их бить. Одна из пострадавших потеряла сознание. После того, как она упала на асфальт, мужчина начал беспощадно забивать ее, нанося удары в том числе в голову.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия
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найдут и посадят это вопрос времени
теперь у него будет много времени посидеть и подумать да и девушек очень не скоро увидит