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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 632 поста • 37 подписчиков подписаться
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В Смоленской области неадекватный мужчина избил двух девушек увесистой палкой

В Смоленской области неадекватный мужчина избил двух девушек увесистой палкой

Автор:
24 августа 2023 09:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   девушки   избиение   неадекват   палка   смоленск   
1682
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Это случилось возле автостоянки у магазина. Парень пристал к барышням с желанием познакомиться. Однако после отказа набросился на них с палками.

Девушки до последнего не верили, что он начнет их бить. Одна из пострадавших потеряла сознание. После того, как она упала на асфальт, мужчина начал беспощадно забивать ее, нанося удары в том числе в голову.

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Метки: Видео   ЧП   девушки   избиение   неадекват   палка   смоленск   
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22  комментария
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55k
dima423 Час назад
Вот почему то большинство баб не могут даже представить себе что их могут отпи*дошить...это большая ошибка) Им от него надо было бежать, а они к нему бегут, ну как же надо же поснимать видосик...
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13k
кот базилий 7 минут назад
И весело обоим - и бабам и жиробасу.
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6
Alexander L 11 минут назад
Что это за "Давай, давай, *бни"? На неё неадекват с палкой лезет, замахивается, вместо того, чтобы свинтить по-быстрому, она его ещё больше провоцирует. Где мозг?
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2k
Димон 18 минут назад
тут даже начала конфликта не нужно, и так понятно что бабы сами нарывались. я взрослый мужик не стал бы к человеку с палкой лезть. а тут две сикухи на здоровяка рыпаются.
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1k
jnkbxybr 22 минуты назад
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688
Куруш Полчаса назад
Интересно сколько травм и смертей можно было бы избежать, если бы не было "ой, нужно это заснять"?
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3k
Pill Полчаса назад
Предысторию бы узнать. Может не он конфликовать начал. Его могли начать оскорблять и провоцировать. Я его не защищаю, но бабы очень смелые стали
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10k
Игорь Полчаса назад
не оправдываю толстого неадеквата, но начала истории нет- похоже они долго добивались полученного результата
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
ожиревшия полоумный зад рот!
найдут и посадят это вопрос времени
теперь у него будет много времени посидеть и подумать да и девушек очень не скоро увидит
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1k
Леший Полчаса назад
у людей пропало чувство самосохранения...вместо убегания теперь все снимают видео....заканчивается всё плохо
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16k
Shtoppi 38 минут назад
по ходу малчык либо на голову больной совсем, либо действительно под чем-то.
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6k
BirdTalk 38 минут назад
И чем все закончилось?
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26k
Alan Garner 44 минуты назад
На запорожской направление. Причём указ принять не фиг кормить на зонах. Как шёлковые все станут и таджики с киргизами.
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607
ruslan d Час назад
больной ублюдок .. .
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11k
Кот Бегемот Час назад
Ласковей надо было отвечать – может это ...любовь
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2
Роман Час назад
Возможно там врожденное слабоумие. А вот бабы снимают и провоцируют. С начала видео посмотреть бы. Может они за ним уже минут десять ходят, плюют в спину, оскорбляют, провоцируют ради хайпа и забавного видосика? Не оправдаю парня, просто пытаюсь разобраться...
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206
Илья Час назад
Он не настоящий мужчина думала она лёжа в реанимации.
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3k
Роман Час назад
Надеюсь, что он себе на уголовку с реальным сроком палкой намахал..
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