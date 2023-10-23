Фен неожиданно взорвался в руках девушки

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Хорошо, что женщина не растерялась и быстро отбросила взбесившийся агрегат, чтобы обезопасить как питомицу, так и собственные руки от ожогов.
Ну, а несколько секунд спустя женщина оказалась в утешающих объятиях любящего мужа, который успокоил супругу. Действительно, ситуация получилась страшной, но ничего фатального не произошло, и это к лучшему.
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