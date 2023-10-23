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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 846 постов • 42 подписчика подписаться
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Фен неожиданно взорвался в руках девушки

Фен неожиданно взорвался в руках девушки

Автор:
23 октября 2023 10:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Фен   ЧП   взорвался в руках   животные   собака   сушка   
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Хорошо, что женщина не растерялась и быстро отбросила взбесившийся агрегат, чтобы обезопасить как питомицу, так и собственные руки от ожогов.

Ну, а несколько секунд спустя женщина оказалась в утешающих объятиях любящего мужа, который успокоил супругу. Действительно, ситуация получилась страшной, но ничего фатального не произошло, и это к лучшему.


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Метки: Видео   Фен   ЧП   взорвался в руках   животные   собака   сушка   
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12  комментариев
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6k
Александр 2 часа назад
Прям взорвался! Интернет тоже взорван!
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9k
Павел 19 минут назад
Один только вопрос- По чему не сработала защита в эл.щите?
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1k
Юлия Фоксина 52 минуты назад
За состоянием кабеля нужно следить и не будет неожиданностей. Думаю, что визуально было заметно что шнур перетерся в месте где он входит в корпус фена, просто не придали этому значения.
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3k
Vovan Petroff 55 минут назад
Коротнул. Да и не сам фен, а кабель. По причине износа, заломов и потери эластичности изоляции. От бабушки достался. Мужику почаще бы контролировать это дело.
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808
Flint 57 минут назад
Как он её успокоил грамотно)
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342
ruslan d Час назад
Блин , у меня так было , стремно )))
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34k
Fat Lynx Час назад
Взорвался не фен, а интернет.
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Какой нибудь клочок шерсти попал на спираль или сама спираль лопнула.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Тряси сильнее - никакая спираль не удержится и коротнёт.
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61k
pynh 2 часа назад
Сушила собаку или готовила?

"Поедание мяса собак – традиционный обычай во Вьетнаме, некоторые люди верят, что это приносит удачу. "
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4k
Lexx 2 часа назад
Подумаешь, коротнуло, искронуло. Нет никакого взрыва, там взрываться нечему.
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