Курьера телефонных аферистов задержали за кражу 4,5 млн у 85-летнего пенсионера

85-летнему дедушке поступил звонок якобы из банка. Ему сказали, что счета будто бы в опасности, но нужно срочно обналичить все накопления и передать работнику финансового учреждения.

"Пожилой мужчина согласился выполнить рекомендации, после чего к нему домой приехал молодой человек и передал средство связи, на которое снова стали поступать звонки от аферистов с указаниями снять деньги. Гражданин выполнил требования и возле банка передал 4,5 миллиона рублей ранее приезжавшему к нему курьеру", – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Этой суммы мошенникам не хватило, они попытались похитить и оставшиеся сбережения. Однако на этот раз пенсионер все-таки заподозрил обман и обратился в полицию. Когда этот же курьер вновь приехал за деньгами, то его задержали. По словам 22-летнего молодого человека, он не знал, что работает на аферистов и полагал, что, наоборот, помогает старикам.