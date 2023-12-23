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Курьера телефонных аферистов задержали за кражу 4,5 млн у 85-летнего пенсионера

Курьера телефонных аферистов задержали за кражу 4,5 млн у 85-летнего пенсионера

Автор:
23 декабря 2023 11:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аферист   деньги   задержание   мошенник   обман   пенсионер   
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В Подмосковье поймали сообщника телефонных мошенников, который помог похитить у пенсионера почти 5 миллионов рублей.

85-летнему дедушке поступил звонок якобы из банка. Ему сказали, что счета будто бы в опасности, но нужно срочно обналичить все накопления и передать работнику финансового учреждения.

"Пожилой мужчина согласился выполнить рекомендации, после чего к нему домой приехал молодой человек и передал средство связи, на которое снова стали поступать звонки от аферистов с указаниями снять деньги. Гражданин выполнил требования и возле банка передал 4,5 миллиона рублей ранее приезжавшему к нему курьеру", – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Этой суммы мошенникам не хватило, они попытались похитить и оставшиеся сбережения. Однако на этот раз пенсионер все-таки заподозрил обман и обратился в полицию. Когда этот же курьер вновь приехал за деньгами, то его задержали. По словам 22-летнего молодого человека, он не знал, что работает на аферистов и полагал, что, наоборот, помогает старикам.

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Метки: Видео   аферист   деньги   задержание   мошенник   обман   пенсионер   
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2  комментария
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6k
livaneth Час назад
Сядет. Сообщников может быть и не сдаст. Деньги может быть и не вернет. А может быть его родители продадут квартиру, чтобы спасти от тюрьмы непутевого сыночка.
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Alex Полчаса назад
Ну теперь на зоне будет кому-то помогать хер во рту держать.
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