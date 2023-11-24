Двое соседей подсказали 70-летней учительнице, как «спасти» 1,2 миллиона рублей, и теперь сидят в соседних камерах

Жертвой двух мошенников, живущих на одной лестничной клетке в жилом комплексе в районе Новосергиево, стала пожилая учительница одной из школ Центрального района Петербурга.
Вечером 20 ноября пожилой женщине позвонил незнакомый человек. Он сообщил, что лежащие на банковском счету сбережения находятся под угрозой, и рассказал, как их нужно спасти. Около 21.20 пенсионерка, выполняя инструкции собеседника, перевела на указанный им счет 1 миллион 200 тысяч рублей через терминал, расположенный в ТРК "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе. Осуществить перевод ей помогал еще один "спаситель финансов".
Поняв, что ее обманули, педагог обратилась в 78-й отдел полиции. Уже на следующий день оперативники вычислили и задержали подозреваемых. Это оказались соседи по парадной дома №8 на улице Генерала Кравченко.
Мужчина 41 года, "обрабатывавший" пожилую женщину по телефону, и его 25-летний сообщник теперь соседствуют в изоляторе временного содержания и являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
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