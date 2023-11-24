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Двое соседей подсказали 70-летней учительнице, как «спасти» 1,2 миллиона рублей, и теперь сидят в соседних камерах

Двое соседей подсказали 70-летней учительнице, как «спасти» 1,2 миллиона рублей, и теперь сидят в соседних камерах

Автор:
24 ноября 2023 09:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   деньги   криминал   мошенник   обман   соседи   учительница   
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Жертвой двух мошенников, живущих на одной лестничной клетке в жилом комплексе в районе Новосергиево, стала пожилая учительница одной из школ Центрального района Петербурга.

Вечером 20 ноября пожилой женщине позвонил незнакомый человек. Он сообщил, что лежащие на банковском счету сбережения находятся под угрозой, и рассказал, как их нужно спасти. Около 21.20 пенсионерка, выполняя инструкции собеседника, перевела на указанный им счет 1 миллион 200 тысяч рублей через терминал, расположенный в ТРК "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе. Осуществить перевод ей помогал еще один "спаситель финансов".

Поняв, что ее обманули, педагог обратилась в 78-й отдел полиции. Уже на следующий день оперативники вычислили и задержали подозреваемых. Это оказались соседи по парадной дома №8 на улице Генерала Кравченко.

Мужчина 41 года, "обрабатывавший" пожилую женщину по телефону, и его 25-летний сообщник теперь соседствуют в изоляторе временного содержания и являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).


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Метки: Видео   деньги   криминал   мошенник   обман   соседи   учительница   
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7  комментариев
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JagaJaga Час назад
Нормально так у нас пенсионеры живут, больше ляма на счету, а я с 8 утра 5 дней в неделю пашу и живу от зарплаты до зарплаты))
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