Мошенник заставил 77-летнюю москвичку выбросить из окна 1,5 млн рублей

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Злоумышленники позвонили 77-летней женщине под видом полиции. Они заявили пенсионерке, что ей необходимо помочь в «поимке опасных преступников»: для этого она должна снять со своих счетов деньги и выбросить их из окна квартиры.
Как рассказали в столичной прокуратуре, в указанное мошенниками время пенсионерка выкинула на улицу сверток, в котором было 1,5 млн рублей. Их подобрал один из преступников, а позже перечислил деньги на счета сообщников.
Подобравший деньги мужчина задержан. Ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере
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