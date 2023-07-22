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Мошенник заставил 77-летнюю москвичку выбросить из окна 1,5 млн рублей

Мошенник заставил 77-летнюю москвичку выбросить из окна 1,5 млн рублей

Автор:
22 июля 2023 10:55
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   выбросила из окна   деньги   мошенник   мошенничество   обман   пенсионерка   чудики   
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Злоумышленники позвонили 77-летней женщине под видом полиции. Они заявили пенсионерке, что ей необходимо помочь в «поимке опасных преступников»: для этого она должна снять со своих счетов деньги и выбросить их из окна квартиры.

Как рассказали в столичной прокуратуре, в указанное мошенниками время пенсионерка выкинула на улицу сверток, в котором было 1,5 млн рублей. Их подобрал один из преступников, а позже перечислил деньги на счета сообщников.


Подобравший деньги мужчина задержан. Ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере

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Метки: Видео   выбросила из окна   деньги   мошенник   мошенничество   обман   пенсионерка   чудики   
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