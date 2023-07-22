Мошенник заставил 77-летнюю москвичку выбросить из окна 1,5 млн рублей

Как рассказали в столичной прокуратуре, в указанное мошенниками время пенсионерка выкинула на улицу сверток, в котором было 1,5 млн рублей. Их подобрал один из преступников, а позже перечислил деньги на счета сообщников.

Подобравший деньги мужчина задержан. Ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере