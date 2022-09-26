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Мошенник обманул кассира на заправке на 5000 рублей

Мошенник обманул кассира на заправке на 5000 рублей

Автор:
26 сентября 2022 10:47
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   деньги   заправка   кассир   мошенник   мошенничество   обман   
892
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Случаи развода на деньги встречаются довольно часто и никто от них не застрахован. На камеру наблюдения попал момент обмана кассира заправки покупателем. Мужчина сделал вид, что хочет расплатиться пятитысячной купюрой, а потом, не отдавая её кассиру, начал искать мелочь. Сотрудника удалось запутать.
Невнимательный кассир подумал, что получил купюру и отдал мошеннику сдачи с пяти тысяч.

Источник:

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Метки: видео   деньги   заправка   кассир   мошенник   мошенничество   обман   
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6  комментариев
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4k
SandMANn 2 часа назад
Думаю, что вычислят этого фокусника без "напряга". Как правило на заправках видеокамер хватает.
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51k
smakido 6 минут назад
Мошенник уж больно на чавеллу похож.
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71k
Viktor 19 минут назад
"Фокус" старый как говно мамонта, пора бы кассирам уж привыкнуть!
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790
Ольга Час назад
поэтому крупняк писать надо, каждую купюру. ты пока номер переписываешь- уже в руках держишь, риск намного меньше. а заодно и время отмечается в тетради, проще потом по камере искать
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116
Sata33 2 часа назад
технично ...
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141
MAXIMUS Sata33 Полчаса назад
Первый раз видишь что-ли? Этой схеме уже несколько лет. Цыгане промышляют.
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