Мошенник обманул кассира на заправке на 5000 рублей

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Случаи развода на деньги встречаются довольно часто и никто от них не застрахован. На камеру наблюдения попал момент обмана кассира заправки покупателем. Мужчина сделал вид, что хочет расплатиться пятитысячной купюрой, а потом, не отдавая её кассиру, начал искать мелочь. Сотрудника удалось запутать.
Невнимательный кассир подумал, что получил купюру и отдал мошеннику сдачи с пяти тысяч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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