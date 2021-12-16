Кассир не позволил мужчине себя обмануть

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Мужчина показал кассиру 1000 рублей, но не спешил с ними расставаться. Кассир понял, что его хотят обмануть и заставил подозрительного клиента оправдываться.
Мужчина попытался обмануть кассира, однако работник быстро его раскусил. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Я для СБ и полиции в одном магазине видео с камер доставал, там цыган с цыганёнком развели кассира на килограммовый шмат лосося слабой соли и 5000р. Вот там филигранно всё было сделано, кассир и не заметил. Старший вертел пятитысячной и отвлекал, младший тоже постоянно что-то спрашивал и отвлекал. В итоге кассир и рыбу отдал и сдачу с 5000р, которых не получал.