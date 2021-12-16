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Кассир не позволил мужчине себя обмануть

Кассир не позволил мужчине себя обмануть (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 12:50
Метки: видео   деньги   кассир   мошенник   мошенничество   обман   
2653
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Мужчина показал кассиру 1000 рублей, но не спешил с ними расставаться. Кассир понял, что его хотят обмануть и заставил подозрительного клиента оправдываться.
Мужчина попытался обмануть кассира, однако работник быстро его раскусил. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   деньги   кассир   мошенник   мошенничество   обман   
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27k
lem02 2 часа назад
Да да, объясните ему "что за схема". А то он забыл. Кассир умничка. Видимо жизнь научила.
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16k
speaktr-st 2 минуты назад
Неумелый чуркобес.
Я для СБ и полиции в одном магазине видео с камер доставал, там цыган с цыганёнком развели кассира на килограммовый шмат лосося слабой соли и 5000р. Вот там филигранно всё было сделано, кассир и не заметил. Старший вертел пятитысячной и отвлекал, младший тоже постоянно что-то спрашивал и отвлекал. В итоге кассир и рыбу отдал и сдачу с 5000р, которых не получал.
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18k
nobody® 9 минут назад
Не братан ты мне...
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26k
Григорий 19 минут назад
Чурка в маске. В кофейне. Он бы еще в ресторан так пришел, гнида черножопая.
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926
Baklanavr Полчаса назад
Обман-кассир в заголовке - не смотря видео, уже можно предположить, что это без национальности кто-то.
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7k
Vampire 38 минут назад
Как только в подобных ситуациях идет обращение "брат" сразу информирую, что я сирота. И никому уже сигарет не обязан, и в долг никак, и "за вещичками" не актуально, и спичек-соли сразу никому не нужно.
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3k
Дмитрий 41 минуту назад
"...вот я просто щас как начну конкретно тупить, типа я не знаю и ни разу не "ломал"".
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2k
Moon24 41 минуту назад
Это не мужчина , это черножопая гнида
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5k
elektrod161 41 минуту назад
96г. на рынке торговал кассетами, обезьян желающих так кинуть не счесть, и резать обещали и убивать, когда к куям их отправлял)))
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3k
Директор свежего воздуха 44 минуты назад
Закон чурки: если чурка называет тебя братом, значит хочет наипать.
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41k
dima423 53 минуты назад
как то парень на опережение сработал... надо было посмотреть что дальше будет) на камеру же все снимается если что потом и уголовку пришить можно упырю было)
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40k
Олег Час назад
Если тебя называют "друг", то хотят надурить, а если "брат", то уже надурили... тут что-то не так
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31k
Григорий Час назад
Поспешил конечно с разоблачением, надо было подождать, пока спрячет косарь. А так предъява не особо обоснованная.
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7k
Ysik Час назад
Дагестанский адвокат понял, что дело не из простых, когда судья запретил ему называть его "брат".
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19k
shevanez 2 часа назад
Сучара бацильная. Кассир-молоток!
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Твой братан тебя под шконкой заждался.
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3k
3BE3DA4ET 2 часа назад
Задалбывают, иногда, эти "родственники"..
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612
Максим Максимов 2 часа назад
"неизвестная" национальность решила опробовать новый принцип пожрать на халяву? Кассир УМНИЦА!
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47k
Albert GER 2 часа назад
а распальцовочка то...
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
В конце не хватает фразы - не братан ты мне, гнида черножопая
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7k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
объясните мну, что за схема. Я не с ним
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407
Киса Кацман Sterling Malory Archer 2 часа назад
Погугли ... Называется "залом"
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