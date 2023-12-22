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В Якутии мужчину прицепили к крану, чтобы нарядить ёлку

В Якутии мужчину прицепили к крану, чтобы нарядить ёлку

Автор:
22 декабря 2023 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Якутия   елка   забавно   кран   люди   новый год   смекалка   
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Своеобразным образом прошёл процесс украшения новогоднего дерева в городе Покровске Хангаласского района. Там решили установить ретро-ёлку у торгового центра, а наряжать её вызвался профессиональный альпинист, которого подвесили на кране.

Как рассказала изданию SakhaDay владелец ТЦ Надежда Самсонова, подобную ёлку украшают уже на протяжении нескольких лет, однако в этот раз решили “поделиться рабочим моментом”:

— Мы сами изготовили эту ёлочку с задумкой, что она должна быть похожа на советскую ёлку. Каждый год мы ставим её с краном и Сергеем Хреновым на стропах. Люльки у нас нет, но стропы профессиональные и надёжные. Тем более наш Сергей альпинист, высота — это его стихия!

Также сообщается, что всего силами бизнесменов в городе будут украшены четыре новогодние ёлки.

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Метки: Видео   Якутия   елка   забавно   кран   люди   новый год   смекалка   
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2  комментария
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АнтонПолднев Час назад
Да обычная практика. В ковше, или краном. Ничего тут такого.
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