В Якутии мужчину прицепили к крану, чтобы нарядить ёлку

Как рассказала изданию SakhaDay владелец ТЦ Надежда Самсонова, подобную ёлку украшают уже на протяжении нескольких лет, однако в этот раз решили “поделиться рабочим моментом”:



— Мы сами изготовили эту ёлочку с задумкой, что она должна быть похожа на советскую ёлку. Каждый год мы ставим её с краном и Сергеем Хреновым на стропах. Люльки у нас нет, но стропы профессиональные и надёжные. Тем более наш Сергей альпинист, высота — это его стихия!



Также сообщается, что всего силами бизнесменов в городе будут украшены четыре новогодние ёлки.