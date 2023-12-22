В Якутии мужчину прицепили к крану, чтобы нарядить ёлку

Своеобразным образом прошёл процесс украшения новогоднего дерева в городе Покровске Хангаласского района. Там решили установить ретро-ёлку у торгового центра, а наряжать её вызвался профессиональный альпинист, которого подвесили на кране.
Как рассказала изданию SakhaDay владелец ТЦ Надежда Самсонова, подобную ёлку украшают уже на протяжении нескольких лет, однако в этот раз решили “поделиться рабочим моментом”:
— Мы сами изготовили эту ёлочку с задумкой, что она должна быть похожа на советскую ёлку. Каждый год мы ставим её с краном и Сергеем Хреновым на стропах. Люльки у нас нет, но стропы профессиональные и надёжные. Тем более наш Сергей альпинист, высота — это его стихия!
Также сообщается, что всего силами бизнесменов в городе будут украшены четыре новогодние ёлки.
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