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Интересный способ открыть бутылку вина без&nbsp;штопора

Интересный способ открыть бутылку вина без штопора

Автор:
16 июля 2023 11:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Как открыть бутылку вина   без штопора   вино   выпивка   люди   праздник   смекалка   
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Если вы не ищите легких путей и любите рисковать, то открыть бутылку можно попробовать с помощью данного способа.

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Метки: Видео   Как открыть бутылку вина   без штопора   вино   выпивка   люди   праздник   смекалка   
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24  комментария
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Саморез и плоскогубцы. А пробку и без переворотов вдавить можно
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33k
koleos72 15 минут назад
Надо было дунуть! Обязательно дунуть!
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1k
Misanthrop 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
ss 38 минут назад
Эх! Молодо-зелено!...
Нужно было ещё хрюкнуть, топнуть левой ногой, почесать правой рукой левое ухо и десять раз легонько постучать лбом о бутылку. И тогда пробка провалится сама!
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1k
liveevil 58 минут назад
Ну не знаю. Сколько не открывал, никогда вот так с переворотами бутылки не парился. Сразу продавливал чем-нибудь твердым.
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15k
Majul Час назад
И испортили вино пробкой, огонь.
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11k
Летучий Мыш Час назад
Шампанское хорошо открывается после прокрутки
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253
Добрый Самаритянин Час назад
Не, ну, конечно, тому, кто стремится к эпатажу и к модернизму в искусстве открывания вина, такой способ, может, и приглянется.
Но, в принципе, при открывании бутылки вина пальцем, крутить тару НЕ обязательно.
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Офигеть! Сенсация! В студенчестве потом ещё и пробку струной извлекали, чтобы бутылку сдать без проблем.
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