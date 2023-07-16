Интересный способ открыть бутылку вина без штопора

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Если вы не ищите легких путей и любите рисковать, то открыть бутылку можно попробовать с помощью данного способа.
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Нужно было ещё хрюкнуть, топнуть левой ногой, почесать правой рукой левое ухо и десять раз легонько постучать лбом о бутылку. И тогда пробка провалится сама!
Но, в принципе, при открывании бутылки вина пальцем, крутить тару НЕ обязательно.