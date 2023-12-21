FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1867 постов • 492 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Владельцы кота нашли способ защитить наряженную елку

Владельцы кота нашли способ защитить наряженную елку

Автор:
21 декабря 2023 09:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   новый год   ёлка   
1075
1
1

Многие домашние животные испытывают повышенный интерес к новогодним елкам и украшениям. Некоторые хозяева пытаются перехитрить своих питомцев и сделать праздничное дерево труднодоступной целью для вандализма.

Наступила пора красивых наряженных к Новому году домов и головоломки для хозяев котов, как защитить елку от пушистого балбеса. Для этого люди идут на разные, порой весьма забавные, меры и массово делятся ими в Сети.

Здесь ребята просто закрыли свою хвойную красавицу прозрачным пластиком, что не совсем пришлось по душе их пушистику. Он, конечно, попытался сделать несколько покушений на верхушку ёлки, но понял, что это бесполезно и ушёл с досадой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   новый год   ёлка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Froll 22 минуты назад
Вот такой ты человек ,Наташа,с гнильцой....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 12 минут назад
Вот ведь ироды )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
russger 48 минут назад
А почему они вообще на ёлку прыгают. Вот либо все коты в мире ипанутые, либо 2 коты моей мамы ипанутые, они никогда на ёлку не прыгали и не роняли её. Вот телевизор да, но ёлку не трогали :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
София 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1017020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна
Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Набирающие популярность в сообществах
Часы вернулись к владельцу спустя 67 лет. Все это время они были в воде. И вот что с ними случилось
Часы вернулись к владельцу спустя 67 лет. Все это время они были в воде. И вот что с...
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Что в нем такого особенного?
Что в нем такого особенного?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#факты#кино#аварии#авто аварии#полиция#природа#кот
#животные#интересно#Прикол#интересное#Автовсячина#ДТП#Ynews#конфликт#история#дети
#в мире#люди#машина#Юмор#фильм#США#забавно#милота#Россия#зима
Вы это серьезно? Вы это серьезно? Кот мешает псу покинуть комнату Кот мешает псу покинуть комнату Коты против новогодних елок Коты против новогодних елок Кошачья плотина в действии Кошачья плотина в действии Всё как у людей: встреча котёнка с недовольной мамой Всё как у людей: встреча котёнка с недовольной мамой Надёжная защита ёлки от кошек Надёжная защита ёлки от кошек

На что жалуетесь?

Вернуться