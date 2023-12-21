Владельцы кота нашли способ защитить наряженную елку

Наступила пора красивых наряженных к Новому году домов и головоломки для хозяев котов, как защитить елку от пушистого балбеса. Для этого люди идут на разные, порой весьма забавные, меры и массово делятся ими в Сети.

Здесь ребята просто закрыли свою хвойную красавицу прозрачным пластиком, что не совсем пришлось по душе их пушистику. Он, конечно, попытался сделать несколько покушений на верхушку ёлки, но понял, что это бесполезно и ушёл с досадой.