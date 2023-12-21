В Москве курьер украл женскую сумочку за 3 млн рублей и отправился в колонию особого режима

Суд усмотрел в действиях мужчины особо опасный рецидив.
В столичных мастерских дорогущие сумочки из кожи аллигатора настолько обыденная вещь, что там не заботятся о дополнительных мерах безопасности, нанимая на работу бывших уголовников и доверяя им ключи от заведения. 63-летний мужчина устроился туда курьером, чтобы развозить готовые заказы. Но в один прекрасный день пришёл рано утром, похитил женскую сумочку стоимостью 3 млн рублей и сдал её в ближайший ломбард за 300 тысяч рублей.
Как впоследствии установило следствие, курьер задолжал полмиллиона рублей и при помощи воровства хотел расплатиться со знакомым. Но не получилось, не фартануло.
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Сотрудники мастерской позвонили курьеру на следующий день и объяснили, что установленная в помещении камера снимает даже в темноте, поэтому не имело смысла красть сумочку, не включая света. Мужчина пообещал вернуть украденную вещь и даже пошёл в ломбард с благими намерениями. Но там ответили, что сделать это уже невозможно. Ему отдали оставшуюся часть денег от проданной сумочки и распрощались. Сколько он получил, не сообщается, но, очевидно, больше задатка в 300 тысяч рублей, поскольку смог вернуть долг. Затем он перестал выходить с мастерской на связь, сменил место жительства и номер телефона. Но это ему не помогло и его задержали.
Суд увидел в действиях ранее судимого за кражу москвича особо опасный рецидив, поэтому его отправили в колонию особого режима на четыре года.
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