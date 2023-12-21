FISHKINET
Сообщество Криминал 2506 постов • 367 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Москве курьер украл женскую сумочку за 3 млн рублей и отправился в колонию особого режима

В Москве курьер украл женскую сумочку за 3 млн рублей и отправился в колонию особого режима

Автор:
21 декабря 2023 20:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Суд   воровство   курьер   мастерская   сумочка   
1126
1
1

Суд усмотрел в действиях мужчины особо опасный рецидив.

В столичных мастерских дорогущие сумочки из кожи аллигатора настолько обыденная вещь, что там не заботятся о дополнительных мерах безопасности, нанимая на работу бывших уголовников и доверяя им ключи от заведения. 63-летний мужчина устроился туда курьером, чтобы развозить готовые заказы. Но в один прекрасный день пришёл рано утром, похитил женскую сумочку стоимостью 3 млн рублей и сдал её в ближайший ломбард за 300 тысяч рублей.

×
×


Как впоследствии установило следствие, курьер задолжал полмиллиона рублей и при помощи воровства хотел расплатиться со знакомым. Но не получилось, не фартануло.

Сотрудники мастерской позвонили курьеру на следующий день и объяснили, что установленная в помещении камера снимает даже в темноте, поэтому не имело смысла красть сумочку, не включая света. Мужчина пообещал вернуть украденную вещь и даже пошёл в ломбард с благими намерениями. Но там ответили, что сделать это уже невозможно. Ему отдали оставшуюся часть денег от проданной сумочки и распрощались. Сколько он получил, не сообщается, но, очевидно, больше задатка в 300 тысяч рублей, поскольку смог вернуть долг. Затем он перестал выходить с мастерской на связь, сменил место жительства и номер телефона. Но это ему не помогло и его задержали.


Суд увидел в действиях ранее судимого за кражу москвича особо опасный рецидив, поэтому его отправили в колонию особого режима на четыре года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   Суд   воровство   курьер   мастерская   сумочка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Teodor 59 минут назад
Некоторые люди настолько тупые, что возникает сомнение в естественном происхождении их глупости - они явно где-то этим заразились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
Доктор Джонс 20 минут назад
Меня удивляет стоимость этой сумки...
Как же наживаются капиталисты на самовлюбленных и состоятельных лохах, трясущих своими понтами...
Условно 100 $ себестоимости + охеренная накрутка за бренд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SandMANn 39 минут назад
А вот крокодилку жалко

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 56 минут назад
за 300к на уголовку, это мега мозг... за 300к евро я бы ещё подумал, а в рублях я лучше на свободе заработаю, уж за 4 года точно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190618



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Росомаха: «берсеркер» из тайги
Росомаха: «берсеркер» из тайги
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Буржуи из Disney санкционировали "Один дома", чтобы мы его не смотрели на Новый Год
Буржуи из Disney санкционировали "Один дома", чтобы мы его не смотрели на Новый Год
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что тебе заказать?

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#интересно#кино#ДТП#забавно#Ynews#история#Россия
#животные#автомобили#люди#Юмор#фильм#авто аварии#США#подборка#кот#полиция
#в мире#автомир#Прикол#интересное#аварии#Автовсячина#новый год#природа#дети#Великобритания
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро Самый счастливый сотрудник доставки Самый счастливый сотрудник доставки Курьер уронил пиццу на землю и начал складывать её обратно в коробку Курьер уронил пиццу на землю и начал складывать её обратно в коробку Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи Не слишком бережное обращение с посылками клиентов известного интернет-магазина Не слишком бережное обращение с посылками клиентов известного интернет-магазина

На что жалуетесь?

Вернуться