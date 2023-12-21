В Москве курьер украл женскую сумочку за 3 млн рублей и отправился в колонию особого режима

В столичных мастерских дорогущие сумочки из кожи аллигатора настолько обыденная вещь, что там не заботятся о дополнительных мерах безопасности, нанимая на работу бывших уголовников и доверяя им ключи от заведения. 63-летний мужчина устроился туда курьером, чтобы развозить готовые заказы. Но в один прекрасный день пришёл рано утром, похитил женскую сумочку стоимостью 3 млн рублей и сдал её в ближайший ломбард за 300 тысяч рублей.

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Как впоследствии установило следствие, курьер задолжал полмиллиона рублей и при помощи воровства хотел расплатиться со знакомым. Но не получилось, не фартануло.