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Сообщество Жить в России 6639 постов • 932 подписчика подписаться
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Самый счастливый сотрудник доставки

Самый счастливый сотрудник доставки

Автор:
16 ноября 2022 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   курьер   люди   позитив   счастье   танец   
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В одном из московских дворов был замечен самый счастливый курьер. Парень подарил массу позитивных эмоций местным жителям, неожиданно начав отплясывать возле подъезда.
Когда дали большие чаевые.

Источник:

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Метки: Москва   видео   курьер   люди   позитив   счастье   танец   
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4  комментария
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7k
Алексей 41 минуту назад
"В службу доставки требуется курьер со своими колесами"
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28k
koleos72 9 минут назад
А может просто долго ждал и решил согреться!
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24k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
Когда расплатились натурой
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
может музыку слушает !?
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Dobriy drug

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