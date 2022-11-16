Самый счастливый сотрудник доставки

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В одном из московских дворов был замечен самый счастливый курьер. Парень подарил массу позитивных эмоций местным жителям, неожиданно начав отплясывать возле подъезда.
Когда дали большие чаевые.
Источник:
АНТИФИШКИ
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