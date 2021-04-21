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Курьер уронил пиццу на землю и начал складывать её обратно в коробку

Курьер уронил пиццу на землю и начал складывать её обратно в коробку (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 10:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   доставка   курьер   пицца   уронил   
276
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Житель Москвы запечатлел курьера, уронившего часть заказа одного из клиентов. На кадрах опубликованного в сети видеоролика видно, как мужчина подбирает куски пиццы с дороги и складывает их обратно в коробку.

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Метки: Москва   видео   доставка   курьер   пицца   уронил   
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17  комментариев
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27k
Acu900 Час назад
Ну не знаю, может он подобрал уронившую пиццу чтобы потом выкинуть в ближайшем мусорном баке. Оставлять мусор на земле - тоже можно на штраф нарваться. А из этого видео неясно что он сделал с этой пиццей потом. Отвез ее клиенту, выкинул в мусорник или отвез ее обратно работадателю с покаянием за свою оплошность?
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6k
fish67 11 минут назад
Как заметил господин из стендапа, Руслан Белый, киргизы с квадратными коробками с едой за спиной - это "Джокеры" наших дней.
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13k
Роберт Шекли 11 минут назад
На видео я вижу как курьер собрал с асфальта узбекские лепешки, которые случайно уронил
Скорее всего отвезет обратно. А то что собрал все, так это для отчетности, что не сам съел.
Так что ничего плохого не произошло
И не надо наводить напраслину на курьера - с любым неприятности случаются
Он же не грабит, не ворует, наркотики не продает
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4k
Мистер Фикс 21 минуту назад
Они руками жопу моют.
Но моют ли они руки?
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13k
Роберт Шекли Мистер Фикс 7 минут назад
Расскажите как надо мыть
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8k
Вася 44 минуты назад
может это вообще его пицца, выдали вместо зарплаты после рабочего дня
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33
vitvel 45 минут назад
очень похож на обезьяну!)))
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36k
dima423 Час назад
...что упало у курьера, упало на газетку) ...перефразируя старую студенческую поговорку
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4k
panama Час назад
Пора зачищать Москву от этого грязного братского народа
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8k
Шурум-бурум panama 55 минут назад
это ты так о хохлах или о жидах?
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4k
panama Шурум-бурум 44 минуты назад
А на видео кто на твой взгляд? На кого похож ?
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8k
Шурум-бурум panama Полчаса назад
я не знаю, поэтому и спросил у тебя! но ты решил ответить на один вопрос двумя вопросами, как те представители грязного народа.
з.ы. если ты не знаешь, кто отвечает вопросом на вопрос, то гугл тебе поможет найти ответ
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31k
Alex Час назад
Ну если он подул, то не считается
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3k
Max Lu Час назад
может просто убрался за собой
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2k
lekha-fil Max Lu Час назад
Как какашки за собакой.
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