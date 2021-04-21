Курьер уронил пиццу на землю и начал складывать её обратно в коробку

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Житель Москвы запечатлел курьера, уронившего часть заказа одного из клиентов. На кадрах опубликованного в сети видеоролика видно, как мужчина подбирает куски пиццы с дороги и складывает их обратно в коробку.
Скверная иллюстрация поговорки «Не поваляешь, не поешь». Присутствует ненормативная лексика.
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Скорее всего отвезет обратно. А то что собрал все, так это для отчетности, что не сам съел.
Так что ничего плохого не произошло
И не надо наводить напраслину на курьера - с любым неприятности случаются
Он же не грабит, не ворует, наркотики не продает
Но моют ли они руки?
з.ы. если ты не знаешь, кто отвечает вопросом на вопрос, то гугл тебе поможет найти ответ