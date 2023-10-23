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Девушка уличила свою подругу в воровстве денег

Девушка уличила свою подругу в воровстве денег

Автор:
23 октября 2023 08:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   воровство   деньги   кража   подруга   
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Москвичка не досчиталась 20 тысяч рублей после посиделок в кофейне с подругой. Девушка заподозрила свою знакомую в воровстве и решила проверить её. Она вновь пригласила подругу и специально оставила сумку с деньгами.

Гимнастке Дарье Л. — 22 года, её подруге Валерии С. — на год больше. Училась последняя в РУДН и всегда любила красивую жизнь. В сентябре девочки мило посидели в кофейне, однако после этого Даша недосчиталась 20к рублей. И тогда решила сделать ход конём.

Выждала месяц, позвала Леру в то же место и посредине беседы отошла в уборную. Предварительно оставив за столом сумку с 20к рублей. После — денег снова не оказалось, а вот записей с камер было достаточно. И с предыдущего раза тоже. Тогда Дарья отправилась в полицию — теперь Валерии светит два года лишения свободы и долгие размышления о том, почему подруга не изучила камеры сразу.

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Метки: Видео   Москва   воровство   деньги   кража   подруга   
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7  комментариев
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11k
zlopisec 43 минуты назад
Сумчатая крыса....
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11k
Telar Gouroi 18 минут назад
Я так тоже воришку на живца поймал. Был у меня небольшой салон по продаже телефонов и стаи у меня пропадать деньги, по тысяче в день. Работали там две девочки, в них я не сомневался. Спрашиваю, вы оставляли кассу. Нет, отвечают. Ну тогда вы украли, больше некому. Знаю, что не они, но найти то воришку надо. Короче, признаются, бывает у них лучшая их подружка, но в ней они уверены и вообще это самая честнейшая девушка в мире. Хорошо, говорю, давайте тогда проведем эксперимент, чисто по приколу, когда она придет под благовидным предлогом выйдете, но предварительно пересчитайте деньги. Вечером прихожу за выручкой, а мои продавщицы заплаканные встречают меня, подруга детства оказалась воровкой, я то и так это уже понял, раз никого кроме этих троих за стойкой с кассой не бывало. Причем эта дурачка хапнула единственную на тот момент тысячную купюру в кассе. На следующий день пришла опять как ни в чем не бывало. Городок у нас меленький, я немного знал её отца и только после того как пригрозил все рассказать ему она призналась. Ни слез, ни раскаянья, деловито спросила, сколько там с меня, и на следующий день принесла всю сумму.
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3k
SmartCat101 Полчаса назад
захотела мразота бабла по быстрому срубить!
за воровство надо руки рубить , никакой срок этих приматов не исправит
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17k
Мистер Фикс 51 минуту назад
Странно, что девушка пошла попудрить носик без сумочки))
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32
Максим Мистер Фикс 19 минут назад
Странно, что в Москве кто-то еще пользуется наличными!)
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3k
Χάρων 53 минуты назад
Крыса
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7k
Кружок 58 минут назад
хорошо быть тупой
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