Девушка уличила свою подругу в воровстве денег

Москвичка не досчиталась 20 тысяч рублей после посиделок в кофейне с подругой. Девушка заподозрила свою знакомую в воровстве и решила проверить её. Она вновь пригласила подругу и специально оставила сумку с деньгами.
Гимнастке Дарье Л. — 22 года, её подруге Валерии С. — на год больше. Училась последняя в РУДН и всегда любила красивую жизнь. В сентябре девочки мило посидели в кофейне, однако после этого Даша недосчиталась 20к рублей. И тогда решила сделать ход конём.
Выждала месяц, позвала Леру в то же место и посредине беседы отошла в уборную. Предварительно оставив за столом сумку с 20к рублей. После — денег снова не оказалось, а вот записей с камер было достаточно. И с предыдущего раза тоже. Тогда Дарья отправилась в полицию — теперь Валерии светит два года лишения свободы и долгие размышления о том, почему подруга не изучила камеры сразу.
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за воровство надо руки рубить , никакой срок этих приматов не исправит