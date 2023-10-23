Девушка уличила свою подругу в воровстве денег

Гимнастке Дарье Л. — 22 года, её подруге Валерии С. — на год больше. Училась последняя в РУДН и всегда любила красивую жизнь. В сентябре девочки мило посидели в кофейне, однако после этого Даша недосчиталась 20к рублей. И тогда решила сделать ход конём.

Выждала месяц, позвала Леру в то же место и посредине беседы отошла в уборную. Предварительно оставив за столом сумку с 20к рублей. После — денег снова не оказалось, а вот записей с камер было достаточно. И с предыдущего раза тоже. Тогда Дарья отправилась в полицию — теперь Валерии светит два года лишения свободы и долгие размышления о том, почему подруга не изучила камеры сразу.