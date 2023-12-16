Суровые будни рабочих "Водоканала" в Ломоносове

Стандартная проверка доступа для пожарного гидранта и взятия проб воды закончилась настоящим квестом. Все же не каждый день канализационные люки исчезают под асфальтом. Вот и пришлось местным работникам "Водоканала" проявить изобретательность после того, как люка на нужном месте не обнаружилось.

Ну а сотрудники Роспотребнадзора долго удивлялись, кому вообще пришло в голову закатывать люк в дорожное покрытие.