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Суровые будни рабочих "Водоканала" в Ломоносове

Суровые будни рабочих "Водоканала" в Ломоносове

Автор:
16 декабря 2023 08:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Роспотребнадзор   асфальт   водоканал   дорога   канализационный люк   
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Извечная борьба дорожников против коммунальщиков не имеет ни начала, ни конца. Положили асфальт? Аха, мы заменим трубы! Заменили трубы? Не вопрос, начнем дорожные работы и замуруем все намертво!

Стандартная проверка доступа для пожарного гидранта и взятия проб воды закончилась настоящим квестом. Все же не каждый день канализационные люки исчезают под асфальтом. Вот и пришлось местным работникам "Водоканала" проявить изобретательность после того, как люка на нужном месте не обнаружилось.

Ну а сотрудники Роспотребнадзора долго удивлялись, кому вообще пришло в голову закатывать люк в дорожное покрытие.


С помощью металлоискателя удалось обнаружить потерянный люк, но вот освободить его из асфальтного плена предстоит уже застройщику ЖК "Ломоносов". Люк замуровали рядом с еще не сданным корпусом нового ЖК, в ходе благоустройства придомовой территории.


Действительно, понаставили люков, асфальт положить негде!


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Метки: Видео   Роспотребнадзор   асфальт   водоканал   дорога   канализационный люк   
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2  комментария
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livaneth Час назад
В генеральном плане есть отметка высоты асфальта над уровнем моря. Ей должны руководствоваться и те, кто укладывают асфальт и те, кто устанавливают канализационный колодец. (Хотя обычно и то и то делает один и тат же прораб)
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