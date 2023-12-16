Суровые будни рабочих "Водоканала" в Ломоносове

Извечная борьба дорожников против коммунальщиков не имеет ни начала, ни конца. Положили асфальт? Аха, мы заменим трубы! Заменили трубы? Не вопрос, начнем дорожные работы и замуруем все намертво!
Стандартная проверка доступа для пожарного гидранта и взятия проб воды закончилась настоящим квестом. Все же не каждый день канализационные люки исчезают под асфальтом. Вот и пришлось местным работникам "Водоканала" проявить изобретательность после того, как люка на нужном месте не обнаружилось.
Ну а сотрудники Роспотребнадзора долго удивлялись, кому вообще пришло в голову закатывать люк в дорожное покрытие.
С помощью металлоискателя удалось обнаружить потерянный люк, но вот освободить его из асфальтного плена предстоит уже застройщику ЖК "Ломоносов". Люк замуровали рядом с еще не сданным корпусом нового ЖК, в ходе благоустройства придомовой территории.
Действительно, понаставили люков, асфальт положить негде!
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