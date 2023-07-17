В Благовещенске провели ремонт дороги с помощью подручных средств и пролетарской смекалки

Ролик попал в сеть и вызвал фурор в местных пабликах. Многие удивлялись: почему это у рабочих нет нужной техники? А главное - зачем трамбовать асфальт пятой точкой?

За комментариями обратились в мэрию Благовещенска и там сообщили: