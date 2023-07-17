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В Благовещенске провели ремонт дороги с помощью подручных средств и пролетарской смекалки

В Благовещенске провели ремонт дороги с помощью подручных средств и пролетарской смекалки

Автор:
17 июля 2023 19:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Улица   асфальт   благовещенск   рабочие   ремонт   
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Их труд попал на видео и рабочие стали местными знаменитостями.

Такое видео с укладкой асфальта заснял местный житель:

Ролик попал в сеть и вызвал фурор в местных пабликах. Многие удивлялись: почему это у рабочих нет нужной техники? А главное - зачем трамбовать асфальт пятой точкой?

За комментариями обратились в мэрию Благовещенска и там сообщили:

«Это не улица, это дворовая территория. Жители этого дома самостоятельно решили у себя провести ремонт за свой счёт. Это собственность жильцов многоквартирного дома. Они вправе самостоятельно решать, какие работы и за какой счёт проводить. И вот они проводят у себя во дворе такие работы. Это не бюджет, не подрядная организация администрации и не улица».


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Метки: Видео   Улица   асфальт   благовещенск   рабочие   ремонт   
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5  комментариев
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7k
klop 2 часа назад
В общем телеграммных хомячков из ничего.
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7k
Gamletof 10 минут назад
Лучше так, чем каждый год бордюры менять.
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1k
c3nsor3d 12 минут назад
Всё городская территории... Согласовывать надо..
Вы забыли СНТ или обычные дорожки около дворов..(?)
Чтож Вы...(((
Государство = гавно по этому поводу - проблемы...
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1k
zu4ara Час назад
А что не так? Или нужно было каток заказать, чтоб дырку залепить? Тут всё классно, молодцы! (+70 кг. веса, зато шишки не будет)
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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