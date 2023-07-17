В Благовещенске провели ремонт дороги с помощью подручных средств и пролетарской смекалки

Их труд попал на видео и рабочие стали местными знаменитостями.
Такое видео с укладкой асфальта заснял местный житель:
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Ролик попал в сеть и вызвал фурор в местных пабликах. Многие удивлялись: почему это у рабочих нет нужной техники? А главное - зачем трамбовать асфальт пятой точкой?
За комментариями обратились в мэрию Благовещенска и там сообщили:
«Это не улица, это дворовая территория. Жители этого дома самостоятельно решили у себя провести ремонт за свой счёт. Это собственность жильцов многоквартирного дома. Они вправе самостоятельно решать, какие работы и за какой счёт проводить. И вот они проводят у себя во дворе такие работы. Это не бюджет, не подрядная организация администрации и не улица».
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Вы забыли СНТ или обычные дорожки около дворов..(?)
Чтож Вы...(((
Государство = гавно по этому поводу - проблемы...