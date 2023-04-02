Маленькая девочка в подгузнике выбежала на оживленную дорогу в Твери

– Сейчас я плед достану. Малышка, сиди. Будем искать. У меня чуть сердце не остановилось. Ты где, моя зайка, живешь? Ты можешь сказать? Как тебя зовут? Как из дома ты убежала?

– Из дома убежала, — ответила маленькая девочка.

– Маму потеряла?

– Мама дома.