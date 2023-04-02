Маленькая девочка в подгузнике выбежала на оживленную дорогу в Твери

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К счастью, автомобилисты вовремя заметили ребенка и успели затормозить.
– Сейчас я плед достану. Малышка, сиди. Будем искать. У меня чуть сердце не остановилось. Ты где, моя зайка, живешь? Ты можешь сказать? Как тебя зовут? Как из дома ты убежала?
– Из дома убежала, — ответила маленькая девочка.
– Маму потеряла?
– Мама дома.
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