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Маленькая девочка в подгузнике выбежала на оживленную дорогу в Твери

Маленькая девочка в подгузнике выбежала на оживленную дорогу в Твери

Автор:
02 апреля 2023 10:28
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   горе-родители   дорога   машины   ребенок   тверь   
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К счастью, автомобилисты вовремя заметили ребенка и успели затормозить.

– Сейчас я плед достану. Малышка, сиди. Будем искать. У меня чуть сердце не остановилось. Ты где, моя зайка, живешь? Ты можешь сказать? Как тебя зовут? Как из дома ты убежала?

– Из дома убежала, — ответила маленькая девочка.

– Маму потеряла?

– Мама дома.

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Метки: видео   горе-родители   дорога   машины   ребенок   тверь   
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Горожанин Полчаса назад
Какие искренние эмоции женщины в машине. Мы победим!
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