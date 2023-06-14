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Маленькое концентрированное зло

Маленькое концентрированное зло

Автор:
14 июня 2023 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   дорога   животные   мотоцикл   собака   
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Автолюбитель повстречал на дороге нервного пассажира мотоцикла. Вместо того, чтобы спокойно сидеть и наслаждаться видами, маленький пёс предпочёл облаять всех и вся.

Нервный и агрессивный пассажир попал на видео.

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Метки: Прикол   видео   дорога   животные   мотоцикл   собака   
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13  комментариев
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28k
Lehoia Час назад
Думаю, что пёселю подобная поездка-это сильнейший стресс, вот он и истерит.
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2k
Alex 8 минут назад
Любого запри в такую клетку, сразу озвереешь
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9k
Garpia121 39 минут назад
Все просто. Счастливые 15 лет у меня была чудесная, умная, добрая, послушная, стаффордиха, мир ее праху. Сейчас уже 10 счастливых лет, чудо крошечная чишка. Умная, послушная, не трясущаяся и совершенно не агрессивная. Добро и воспитание. Это же и к детям относится. Вначале грамотно воспитайте себя, а потом принимайте ответственность за других. Собаки и дети не виноваты, виноваты вы.
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5k
jfk 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
ruslan d Час назад
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74k
Viktor Час назад
Мы одному мужику холодос заносили, так вот там такое же чучело бегало, забилось под диван и злобно лаяло. Я поднёс ногу в летнем ботинке, так хватанула, что через туфель чувствовалось! Не прокусила, но сила давления была ещё та.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
22k
AzuveR Час назад
Чем меньше собака ,тем злее.
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53k
dima423 Час назад
сферическое зло в вакууме))
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