Маленькое концентрированное зло

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Автолюбитель повстречал на дороге нервного пассажира мотоцикла. Вместо того, чтобы спокойно сидеть и наслаждаться видами, маленький пёс предпочёл облаять всех и вся.
Нервный и агрессивный пассажир попал на видео.
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