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Невероятно везучий олень

Невероятно везучий олень

Автор:
06 февраля 2023 10:12
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   дорога   животные   олень   повезло   
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На нательную камеру американского полицейского попал очень удачливый олень. Животное решило перебежать оживленную трассу и лишь чудом осталось в живых.
Олень чудом не пострадал. Очевидцам стоило купить лотерейные билеты и потереть о нос животного.

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Метки: США   в мире   видео   дорога   животные   олень   повезло   
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5  комментариев
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9k
Летучий Мыш Час назад
Там всем повезло
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6k
Джейсон Вурхиз Полчаса назад
А точно повезло именно оленю?
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956
Голос Герасима Час назад
да уж
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Себастьян Перейра

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