Невероятно везучий олень

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На нательную камеру американского полицейского попал очень удачливый олень. Животное решило перебежать оживленную трассу и лишь чудом осталось в живых.
Олень чудом не пострадал. Очевидцам стоило купить лотерейные билеты и потереть о нос животного.
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