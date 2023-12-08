Житель Севастополя избил мужчину за замечание, сделанное в отношении собаки

Собачник избил мужчину вскоре после того, как тот попросил взять животное на поводок.
Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Гагаринскому району завершено дознание по уголовному делу в отношении местного жителя, который умышленно причинил средней тяжести вред здоровью 52-летнего мужчины.
Предварительно установлено, что 46-летний житель Севастополя выгуливал собаку без поводка в частном секторе. Приблизившись к одному из домов, его овчарка начала громко лаять, реагируя таким образом на чужих собак, находившихся за забором домовладения. Это не понравилось хозяину дома, работавшему в тот момент на огороде, и он сделал замечание прохожему, попросив держать своего питомца на поводке. На этой почве между мужчинами начался словесный конфликт, в ходе которого 52-летний потерпевший вышел на улицу, держа в руках грабли, которыми он работал на участке. Это возмутило злоумышленника и он нанес несколько ударов в голове своего оппонента, от чего тот упал на землю. Далее подозреваемый нанёс не менее одиннадцати ударов кулаками обеих рук, а также удар ногой в область лица потерпевшего, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью.
Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.
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ЗЫ. Надо было сначала уепать хозяину собаки...и желательно сразу по бошке...
ЗЫЗЫ... судя по видео, етот боксер вообще невменяемый...таких не просто закрывать, таких отстреливать как животных надо... Если не присядет, будет оч странно... Надеюсь мужик впорядке...
А овчара однако умная собакена...
Ну тут уже наверно с собакой в ближайшее время будет гулять кто то другой.
У меня на даче так же мне условный сосед сделал "замечание", а по факту просто стал выёживаться, когда я мимо его участка проходил с собакой и его собака на мою разлаялась. А "замечание" звучало примерно так: "какого ты тут ходишь? Тебе свою собаку не жалко? Я за своего выпущу, он же порвет твоего!". Для понимания его участок находится по середине дачной линии, а мой в конце этой самой линии, и других путей обойти его особо нет или они все удлиняют путь