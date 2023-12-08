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Житель Севастополя избил мужчину за замечание, сделанное в отношении собаки

Житель Севастополя избил мужчину за замечание, сделанное в отношении собаки

Автор:
08 декабря 2023 08:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Севастополь   животные   избиение   нападение   собака   
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Собачник избил мужчину вскоре после того, как тот попросил взять животное на поводок.

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Гагаринскому району завершено дознание по уголовному делу в отношении местного жителя, который умышленно причинил средней тяжести вред здоровью 52-летнего мужчины.

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Предварительно установлено, что 46-летний житель Севастополя выгуливал собаку без поводка в частном секторе. Приблизившись к одному из домов, его овчарка начала громко лаять, реагируя таким образом на чужих собак, находившихся за забором домовладения. Это не понравилось хозяину дома, работавшему в тот момент на огороде, и он сделал замечание прохожему, попросив держать своего питомца на поводке. На этой почве между мужчинами начался словесный конфликт, в ходе которого 52-летний потерпевший вышел на улицу, держа в руках грабли, которыми он работал на участке. Это возмутило злоумышленника и он нанес несколько ударов в голове своего оппонента, от чего тот упал на землю. Далее подозреваемый нанёс не менее одиннадцати ударов кулаками обеих рук, а также удар ногой в область лица потерпевшего, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью.

Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Севастополь   животные   избиение   нападение   собака   
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29  комментариев
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58k
dima423 2 часа назад
Ну справедливости ради, наверняка он не просто вежливо попросил...судя по тому что он вышел с граблями, наверняка там мат перемат и "ща граблями уепу") Но в целом собачник не прав дважды, во первых что такую собаку без поводка и намордника выгуливает, во вторых что бъет чуть ли не насмерть...вот нахера его так добивать то было?
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710
Михаил 9 минут назад
Неважно что сказал дед - животное с собакой априори неправо! Точка!
ЗЫ. Надо было сначала уепать хозяину собаки...и желательно сразу по бошке...
ЗЫЗЫ... судя по видео, етот боксер вообще невменяемый...таких не просто закрывать, таких отстреливать как животных надо... Если не присядет, будет оч странно... Надеюсь мужик впорядке...
А овчара однако умная собакена...
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23k
sanchesS80 12 минут назад
Посадить надо, года на 2 (реально выйдет через год-полтора по УДО). Плюс компенсация вреда здоровью и морального тысяч на 400-500. Это даже более действенно.
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14k
Jearom 13 минут назад
собака - самая мирная среди этих вот участников конфликта - никого не трогает.
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8k
Станислав Полчаса назад
Дед может и перегнул в словесной перепалке, но этому гопнику быть среди людей не желательно, на зоне пусть побыкует.
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13k
кот базилий Полчаса назад
Плевать все хотели на правила выгула - никто это не контролирует и не штрафует (500 руб. хи-хи)
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2k
Илья 36 минут назад
Давно назрел закон о выгуле домашних животных и о нападении этих животных на людей (он есть но он не работает) Срочно ужесточать! За покусанного человека сразу срок по мере тяжести здоровья , без намордника 50 тысяч штрафа.
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41k
Aleks 41 минуту назад
Животное с собакой гуляет... Парадокс.
Ну тут уже наверно с собакой в ближайшее время будет гулять кто то другой.
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32k
Ashabad 42 минуты назад
Очень длинный ролик. Но в тему. Весьма полезный и достаточно легко смотрится.
Ссылка www.youtube.com
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11k
Фомич 48 минут назад
Между "пристегнуть поводок" и "сесть на 2-3 года" часто выбирают второе...Почему?!
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4
dimazouev Фомич 39 минут назад
За неимение мозга часто выбирают второе..
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483
Андрей Граф 51 минуту назад
посадить собачника на 15 лет придурок конченый
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3k
kuchipachi Час назад
Не устану повторять, что замечание надо уметь делать... Хотя нет, устану. И больше постараюсь это не писать)
У меня на даче так же мне условный сосед сделал "замечание", а по факту просто стал выёживаться, когда я мимо его участка проходил с собакой и его собака на мою разлаялась. А "замечание" звучало примерно так: "какого ты тут ходишь? Тебе свою собаку не жалко? Я за своего выпущу, он же порвет твоего!". Для понимания его участок находится по середине дачной линии, а мой в конце этой самой линии, и других путей обойти его особо нет или они все удлиняют путь
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848
Николай Час назад
оскотинились люди, вот на ровном месте создали конфликт, теперь один в больнице, второй под суд... самая адекватная на видео собака.
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1k
Александр 2 часа назад
Два дебила... Тут кто первый упал бы. Ну а сажать надо, никаких "условно"
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11k
Олегbl4 2 часа назад
Собаковод ММА пересмотрел?
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9k
Бритва 2 часа назад
жалко собачку, без хозяина останется.
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Усыпить животных!
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