Житель Севастополя избил мужчину за замечание, сделанное в отношении собаки

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Гагаринскому району завершено дознание по уголовному делу в отношении местного жителя, который умышленно причинил средней тяжести вред здоровью 52-летнего мужчины.

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Предварительно установлено, что 46-летний житель Севастополя выгуливал собаку без поводка в частном секторе. Приблизившись к одному из домов, его овчарка начала громко лаять, реагируя таким образом на чужих собак, находившихся за забором домовладения. Это не понравилось хозяину дома, работавшему в тот момент на огороде, и он сделал замечание прохожему, попросив держать своего питомца на поводке. На этой почве между мужчинами начался словесный конфликт, в ходе которого 52-летний потерпевший вышел на улицу, держа в руках грабли, которыми он работал на участке. Это возмутило злоумышленника и он нанес несколько ударов в голове своего оппонента, от чего тот упал на землю. Далее подозреваемый нанёс не менее одиннадцати ударов кулаками обеих рук, а также удар ногой в область лица потерпевшего, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью.