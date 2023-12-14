Стая собак напала на школьницу в Новом Уренгое

В Новом Уренгое девочка была госпитализирована после нападения стаи бездомных собак. Следственные органы Ямало-Ненецкого автономного округа проводят проверку.
Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей и её жизни ничего не угрожает.
По данным SHOT, инцидент произошёл в микрорайоне Энтузиастов. Школьница Даша шла по улице и наткнулась на лежавших на снегу собак. Сначала они начали лаять на девочку, а затем накинулись на неё. Спасти ребёнка удалось случайному прохожему.
Собаки до этого не проходили стерилизацию и не были привиты. Животных поместили в приют, где за ними наблюдают специалисты.
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