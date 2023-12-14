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Стая собак напала на школьницу в Новом Уренгое

Стая собак напала на школьницу в Новом Уренгое

Автор:
14 декабря 2023 08:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Новый Уренгой   дети   животные   нападение   собака   школьница   
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В Новом Уренгое девочка была госпитализирована после нападения стаи бездомных собак. Следственные органы Ямало-Ненецкого автономного округа проводят проверку.

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей и её жизни ничего не угрожает.
По данным SHOT, инцидент произошёл в микрорайоне Энтузиастов. Школьница Даша шла по улице и наткнулась на лежавших на снегу собак. Сначала они начали лаять на девочку, а затем накинулись на неё. Спасти ребёнка удалось случайному прохожему.
Собаки до этого не проходили стерилизацию и не были привиты. Животных поместили в приют, где за ними наблюдают специалисты.

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Метки: Видео   Новый Уренгой   дети   животные   нападение   собака   школьница   
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16  комментариев
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38k
Александр 2 часа назад
Проверку кого эти дятлы проведут? Собак? Кто законы писал, что бедных блохастых нельзя отстреливать и усыплять, а нужно гуманно стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать обратно на улицу? В итоге по городам бегают стаи чипированных собак. Ну, подумаешь пару тройку детей загрызут, зато гуманно епт.... Может уже в жопу к лгбт гуманность запихаем и возьмем ружья?
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10k
MakDag 10 минут назад
Любое животное напавшее без причины на человека должно быть уничтожено, даже если это последний на земле единорог.
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20k
anpetrof 15 минут назад
Вот это может сильно упростить решение проблемы!
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5k
Subic Полчаса назад
Хорошо, что в Уренгое холодно и девочка была оооочень комплектно одета, судя по видео, собаки не успели даже одежки порвать, "таскали", в основном, за куртку. Так что, девочка отделалась синяками (от сдавливаний через одежду) и сильным испугом. А вот власти городские явно некомпетентны, не смогли организовать работу соответствующих служб.
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2k
Провокатор 40 минут назад
Интересно, а где те, которые пишут: "Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки"?
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1k
iKrek 56 минут назад
Да везде так, где есть люди. Никто даже не пошевелится, пока не произойдёт что-то ужасное и трагическое.
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2k
Илья 58 минут назад
Что может быть ценнее 1000 собачишь жизней ? Жизнь одного ребёнка! Всякие гринписы и заступники животных идите козе в трещину.
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11k
zlopisec Час назад
Стерилизовать надо зоошизу, а опасных бродячих животных надо усыплять....
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2k
Николай Час назад
Надо собаколюбов которые собак любят больше чем людей и вижжат в интернетах про то, что собак усыплять и отстреливать нельзя, подвергать стирилизации и чипированию.
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16k
Kostick 2 часа назад
какой накол приют? шавка напавшая на человека - должна быть уничтожена. точка, всё, иного не должно быть по умолчанию. и что, что они не были стерилизованы? я когда голдяшку свою выгуливаю, те стерилизованные бросаются вполне себе. они же не яйцами или маткой с яичниками кусают.
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