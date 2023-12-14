Стая собак напала на школьницу в Новом Уренгое

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей и её жизни ничего не угрожает.

По данным SHOT, инцидент произошёл в микрорайоне Энтузиастов. Школьница Даша шла по улице и наткнулась на лежавших на снегу собак. Сначала они начали лаять на девочку, а затем накинулись на неё. Спасти ребёнка удалось случайному прохожему.

Собаки до этого не проходили стерилизацию и не были привиты. Животных поместили в приют, где за ними наблюдают специалисты.