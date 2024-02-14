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Домашняя собака отбилась от пумы

Домашняя собака отбилась от пумы

Автор:
14 февраля 2024 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   животные   нападение   пума   собака   
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В США собака подверглась нападению пумы, но сумела отбиться и спастись. Кадры нападения хищной кошки появились в сети.

Инцидент произошел в городе Ла-Верн, штат Калифорния, вечером 10 февраля. Холли, трехлетняя собака породы ризеншнауцер, гуляла на заднем дворе дома, когда на нее набросился хищник. Она около минуты безуспешно пыталась вырваться из когтей пумы, пока ту не заметили соседи. Они выбежали на улицу и стали кричать на хищника, благодаря чему Холли удалось освободиться.

В ходе борьбы Холли получила рану шеи. Сейчас она находится дома и восстанавливается. Отмечается, что спустя 20 минут после нападения на собаку пума снова появилась рядом с домом.

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Хозяева Холли пришли в ужас, узнав о произошедшем. Другие местные жители выразили беспокойство, заявив, что переживают за жизни своих детей и домашних животных.

В Калифорнии насчитывается более 4,5 тысячи пум. Хищники часто забредают в жилые районы в поисках пищи, особенно если не могут найти ее в естественной среде обитания.

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Метки: Видео   США   животные   нападение   пума   собака   
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