Домашняя собака отбилась от пумы

Инцидент произошел в городе Ла-Верн, штат Калифорния, вечером 10 февраля. Холли, трехлетняя собака породы ризеншнауцер, гуляла на заднем дворе дома, когда на нее набросился хищник. Она около минуты безуспешно пыталась вырваться из когтей пумы, пока ту не заметили соседи. Они выбежали на улицу и стали кричать на хищника, благодаря чему Холли удалось освободиться.

В ходе борьбы Холли получила рану шеи. Сейчас она находится дома и восстанавливается. Отмечается, что спустя 20 минут после нападения на собаку пума снова появилась рядом с домом.

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