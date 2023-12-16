Да ну что вы, они же не кусаются: в Турции стая собак напала на женщину

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79-летняя Медина Кызылташ отправилась в гости к знакомым была атакована соседской собакой и примкнувшими к ней бродячими барбосами.
Женщина получила повреждения руки и ноги, также было подозрение на бешенство, которое впоследствии не подтвердилось.
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