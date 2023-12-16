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Да ну что вы, они же не кусаются: в Турции стая собак напала на женщину

Да ну что вы, они же не кусаются: в Турции стая собак напала на женщину

Автор:
16 декабря 2023 11:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Турция   бродячие собаки   животные   нападение   собака   стая собак   
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79-летняя Медина Кызылташ отправилась в гости к знакомым была атакована соседской собакой и примкнувшими к ней бродячими барбосами.

Женщина получила повреждения руки и ноги, также было подозрение на бешенство, которое впоследствии не подтвердилось.

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Метки: Видео   Турция   бродячие собаки   животные   нападение   собака   стая собак   
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4  комментария
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Да они поиграть хотели (любая зоошиза)
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2k
cascha68 22 минуты назад
Вот то, что она села на землю - большая ошибка. Спецы рекомендуют даже распахивать рубашку в стороны, дабы казаться больше.
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