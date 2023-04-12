В Новочеркасске собака напала на женщину на детской площадке

На территории детской площадки в Новочеркасске собака покусала женщину. Очевидцы отогнали животное и вызвали пострадавшей скорую помощь.
Согласно распространяемой в сети версии, собака сперва пыталась укусить девочку. Женщине удалось переключить внимание животного на себя. В результате нападения пострадавшая женщина с ранами была доставлена в больницу. Власти пообещали оказать ей необходимую помощь.
Агрессивную собаку отловили. По предварительной информации, животное может жить неподалеку в частном секторе. Идут поиски владельцев.
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p.s. Ну, хорошо, если найдут хозяина (что маловероятно, "Я - не я и собака не моя"), то хозяина накажут. А если нет хозяина? А если нет хозяина, то её стерилизуют, подлечат, подкормят и опять выпустят на ту самую детскую площадку, где она продолжит "играть". Закон!
Чипировать всех тупых уродов и не позволять им содержать собак.