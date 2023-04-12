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В Новочеркасске собака напала на женщину на детской площадке

В Новочеркасске собака напала на женщину на детской площадке

Автор:
12 апреля 2023 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   агрессия   видео   детская площадка   животные   нападение   новочеркасск   собака   
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На территории детской площадки в Новочеркасске собака покусала женщину. Очевидцы отогнали животное и вызвали пострадавшей скорую помощь.

Согласно распространяемой в сети версии, собака сперва пыталась укусить девочку. Женщине удалось переключить внимание животного на себя. В результате нападения пострадавшая женщина с ранами была доставлена в больницу. Власти пообещали оказать ей необходимую помощь.


Агрессивную собаку отловили. По предварительной информации, животное может жить неподалеку в частном секторе. Идут поиски владельцев.

Источник:

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Метки: Пёс   агрессия   видео   детская площадка   животные   нападение   новочеркасск   собака   
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13  комментариев
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3k
poбт 48 минут назад
мужики кросаучеги
в камуфляже первый съе'бал, петушок в футболке еще пометался, судорожно перечисляя в голове че там нужно делать по тик-току
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3k
Pill 18 минут назад
Усыпить! И собаку тоже!
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8k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Сейчас живодёры в комментариях налетят, а собачка-то просто поиграть хотела. Она бы поиграла, понюхала и отошла. Как можно так не любить безнадзорных собак? Вы посмотрите, как жестоко обошлись с собачкой! Куда только полиция смотрит - здесь же налицо жестокое обращение с животным!
p.s. Ну, хорошо, если найдут хозяина (что маловероятно, "Я - не я и собака не моя"), то хозяина накажут. А если нет хозяина? А если нет хозяина, то её стерилизуют, подлечат, подкормят и опять выпустят на ту самую детскую площадку, где она продолжит "играть". Закон!
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6k
Roman 51 минуту назад
Чипировать!
Чипировать всех тупых уродов и не позволять им содержать собак.
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716
ruslan d 52 минуты назад
Зато всем двором кормили наверно
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16
eric ruslan d 8 минут назад
какого хрена вообще собаки делают на улицах городов??
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22k
Слепой Пью 55 минут назад
Добрая собачка еще и хвостиком помахивает! На радость зоошизе.
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53k
dima423 55 минут назад
тетка сама виновата...почему без доспехов?! где меч?!
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16
eric dima423 11 минут назад
а то, что она сама спровоцировала собаку напасть и то, что это люди во всё виноваты от зоошизы уже было?
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