В Новочеркасске собака напала на женщину на детской площадке

Согласно распространяемой в сети версии, собака сперва пыталась укусить девочку. Женщине удалось переключить внимание животного на себя. В результате нападения пострадавшая женщина с ранами была доставлена в больницу. Власти пообещали оказать ей необходимую помощь.

Агрессивную собаку отловили. По предварительной информации, животное может жить неподалеку в частном секторе. Идут поиски владельцев.