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Незаменимый работник

Незаменимый работник

Автор:
07 декабря 2022 13:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Сварщик   Юмор   видео   работа   условия труда   шутка   
1226
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Тот самый момент, когда ты незаменимый работник на предприятии и начальство вызвало тебя из отпуска. Оно готово практически на любые твои прихоти лишь бы всё работало.

Когда ты незаменим⁠⁠

Ну вот, умеют же создать нормальные условия труда! Однако есть недоработка, всё руками показывать надо...

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Метки: Прикол   Сварщик   Юмор   видео   работа   условия труда   шутка   
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8  комментариев
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16k
Александр Час назад
Вот же блин, меня как-то 5 раз вызывали за двухнедельный отпуск.
Только жопу морозил
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590
Хачик 13 минут назад
Не мое, читал.
- У одного сварного был день рождения, а его работа была на высоте 70 метров. Они с коллегами соорудили чучело из робы, напихали туда соломы, оно под ветерком наклонялось к металлу, искрило держателем - со стороны будто человек сидит и варит. Сварщики в это время "отмечают день рождения коллеги". Как назло, приехало начальство и, ветром сдувает чучело, оно падает с 70-ти метровой высоты! Начальство это видит, предвкушает всякие разборки и бежит к месту падения. Но раньше туда успевает "виновник торжества", прячет чучело, и, вставая и отряхиваясь, словно это был он, говорит: " - И х.у.й. я туда больше полезу!-
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2k
Dema 20 минут назад
Заячий спектакль.
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1k
Александр Потёмкин 53 минуты назад
Мой сослуживец, Боря, до призыва умудрился стать профессиональным сварщиком... И, так получилось, что в посёлке, где мы служили, сварщиков не было вообще! Ну, а мы же "обосновывались", какие-то коммуникации надо было... И вот, "рассекретив" Борю, наш "генштаб" "поставил ему задачу"...
А Боря не будь дураком - "отпуск!"
Командиры рожи скривили, но... ладно.
Боря чё-то "наварил", получил документы, поехал...
Через пару недель что-то опять надо было подключать, сварщик нужен,(Боря уже вернулся)...
- Приступай!
- Отпуск...
- О(ф)уел?!!! На "губе"сгною!!!
- Пофиг...
В результате, Боря поехал в отпуск через месяц после первого...
Короче, поскольку "обустройство" городка шло "полным ходом", Боря за 2 года службы был в отпуске 5 раз...
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8k
Izrin Maria Час назад
Бывало. И смены удобные, и премию, и на обед не то, что в столовой, мол, уже надоело.
Почёт и уважение - само собой.
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9k
Игорь Час назад
ага-ага
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