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Тот самый момент, когда ты незаменимый работник на предприятии и начальство вызвало тебя из отпуска. Оно готово практически на любые твои прихоти лишь бы всё работало.
Когда ты незаменим
Ну вот, умеют же создать нормальные условия труда! Однако есть недоработка, всё руками показывать надо...
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Только жопу морозил
- У одного сварного был день рождения, а его работа была на высоте 70 метров. Они с коллегами соорудили чучело из робы, напихали туда соломы, оно под ветерком наклонялось к металлу, искрило держателем - со стороны будто человек сидит и варит. Сварщики в это время "отмечают день рождения коллеги". Как назло, приехало начальство и, ветром сдувает чучело, оно падает с 70-ти метровой высоты! Начальство это видит, предвкушает всякие разборки и бежит к месту падения. Но раньше туда успевает "виновник торжества", прячет чучело, и, вставая и отряхиваясь, словно это был он, говорит: " - И х.у.й. я туда больше полезу!-
А Боря не будь дураком - "отпуск!"
Командиры рожи скривили, но... ладно.
Боря чё-то "наварил", получил документы, поехал...
Через пару недель что-то опять надо было подключать, сварщик нужен,(Боря уже вернулся)...
- Приступай!
- Отпуск...
- О(ф)уел?!!! На "губе"сгною!!!
- Пофиг...
В результате, Боря поехал в отпуск через месяц после первого...
Короче, поскольку "обустройство" городка шло "полным ходом", Боря за 2 года службы был в отпуске 5 раз...
Почёт и уважение - само собой.