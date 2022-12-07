Тот самый момент, когда ты незаменимый работник на предприятии и начальство вызвало тебя из отпуска. Оно готово практически на любые твои прихоти лишь бы всё работало.

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Когда ты незаменим⁠⁠ Ну вот, умеют же создать нормальные условия труда! Однако есть недоработка, всё руками показывать надо...