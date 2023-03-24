FISHKINET
Сообщество Юмор 16658 постов • 3545 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
В США неизвестные подшутили над председателем законодательного собрания

В США неизвестные подшутили над председателем законодательного собрания

Автор:
24 марта 2023 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   США   видео   розыгрыш   троллинг   фамилия   шутка   
1620
1
1

Во Флориде председатель законодательного собрания стал жертвой розыгрыша. Мужчина зачитал список имён из протокола, в котором было несколько провокационных имён и фамилий.


Анита Дик звучит как "I need dick", а Холден Хискок — "Holding his cock". Мужчина немного смутился и продолжил зачитывать список.


Головач Лена одобряет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   США   видео   розыгрыш   троллинг   фамилия   шутка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
krivsan 3 часа назад
говорящая голова,что написали то и читаю,в мозге вчерашние бля,,ди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрьевич 18 минут назад
Твой кролик написАл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
brrr Полчаса назад
Напомнило как Батр Мо тролил

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Aleksandr Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 2 часа назад
я помню как какой то чел заходил в онлайн казино, в те что с реальными столами и живыми крупье где ты играешь в режиме прямой трансляции и он себе ник взял по моему Isaac koсk типа того, а крупье все должны приветствовать нового пользователя произносится его имя в слух) но вот это Исаак Кокк это созвучно с английским is a cock - буквально "Это член"

ну крупье приветствовали на автомате читая ник в слух, а потом начали давиться смехом) на ютюбе видео должно быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi 3 часа назад
какой - то у них своеобразный юмор, весь вокруг ширинки крутится. видимо это какая-то болезнь из области психиатрии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

764104



Другие посты автора
Популярное в сообществах
&nbsp;«Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине
 «Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 марта
Набирающие популярность в сообществах
В мире осталось два северных белых носорога, обе самки. Как их надеются спасти от вымирания?
В мире осталось два северных белых носорога, обе самки. Как их надеются спасти от...
Микрохирурги Филатовской больницы спасли девочке откушенный лошадью палец
Микрохирурги Филатовской больницы спасли девочке откушенный лошадью палец
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё так и есть

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#машина#аварии#авто аварии#улыбнуло#дети#картинки#Приколы
#Юмор#Прикол#автомир#животные#дтп#история#полиция#Ynews#факты#шоу бизнес
#интересно#люди#в мире#позитив#США#кино#маразм#забавно#Мемы#Автовсячина
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Размял спину: мужчина подшутил над своим коллегой Размял спину: мужчина подшутил над своим коллегой С такими помощниками и врагов не надо С такими помощниками и врагов не надо Подкрался незаметно: мужчина разыграл своего пса Подкрался незаметно: мужчина разыграл своего пса Безобидный розыгрыш мужчины в общественном транспорте Безобидный розыгрыш мужчины в общественном транспорте Розыгрыш доверчивого приятеля Розыгрыш доверчивого приятеля

На что жалуетесь?

Вернуться