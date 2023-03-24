В США неизвестные подшутили над председателем законодательного собрания

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Во Флориде председатель законодательного собрания стал жертвой розыгрыша. Мужчина зачитал список имён из протокола, в котором было несколько провокационных имён и фамилий.
Анита Дик звучит как "I need dick", а Холден Хискок — "Holding his cock". Мужчина немного смутился и продолжил зачитывать список.
Головач Лена одобряет.
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ну крупье приветствовали на автомате читая ник в слух, а потом начали давиться смехом) на ютюбе видео должно быть