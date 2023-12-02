"Сколько будет 15 Х 4?": студенты университета США отвечают на крайне сложный вопрос

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Комментарии, как говорится, излишни.
Студентов Университета Кеннесоу (Kennesaw State University) попросили в уме перемножить два числа. Задача повергла студиозусов в замешательство. Ну да, калькулятора же под рукой не было...
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Между тем, Kennesaw State University - третий по величине университет в штате Джорджия. 45000 студентов обучаются в нём 180 программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и сертификации.
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Иначе как диверсией - не назовешь
Будет 22...
иностранные специалисты туда едут за большим долларом, они его и получают, и тянут эту страну.
Автоматом же всё считается или скорее вспоминается.