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"Сколько будет 15 Х 4?": студенты университета США отвечают на крайне сложный вопрос

"Сколько будет 15 Х 4?": студенты университета США отвечают на крайне сложный вопрос

Автор:
02 декабря 2023 11:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   математический вопрос   образование   опрос   студенты   
1924
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Комментарии, как говорится, излишни.

Студентов Университета Кеннесоу (Kennesaw State University) попросили в уме перемножить два числа. Задача повергла студиозусов в замешательство. Ну да, калькулятора же под рукой не было...


Между тем, Kennesaw State University - третий по величине университет в штате Джорджия. 45000 студентов обучаются в нём 180 программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и сертификации.

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Метки: Видео   США   математический вопрос   образование   опрос   студенты   
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26  комментариев
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92k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Вот этот способ образование наш МинОбр взял за образец
Иначе как диверсией - не назовешь
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20k
Александр 3 минуты назад
15х4 Ответ: Равенство полов

Ссылка www.youtube.com
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9k
Trenzel2003 15 минут назад
2+2*2=? 6 или 8 ??? Вот этот классический пример многих вводит в ступор.
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2k
fraxinus 17 минут назад
Нормальный у них филфак.
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24k
SolomonA Полчаса назад
Увы, но это беда всех современных школ. Когда-то давно (лет 15 назад) студенту надо было умножить 50 на 10.. Без калькулятора - никак....
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1k
kolobok263 Полчаса назад
автор, наши покемоны не лучше уже, к сожалению
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158
Александра С Полчаса назад
Сколько будет 2 плюс 2?
Будет 22...
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31k
Григорий Полчаса назад
Естественно не сдюжили, да кто сможет без АБЦэДэ вариантов ответов?
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53k
smakido Полчаса назад
Какой университет, бакалавриат, деканат?! Им надо в начальную школу вернуться!
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1M
Великий Немой 43 минуты назад
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3k
Pioner76 54 минуты назад
Какой президент, такие и студенты.
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1k
Александр Час назад
кто нибудь решилили только осмеяли?
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86k
Доктор Джонс Час назад
Эта "империя" обречена...
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Хрень какую-то спрашивают. Вот если бы про сорта питарасов спросили, сразу бы ответили.
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18k
banzai7 Час назад
У них что, час не 60 минут?
Автоматом же всё считается или скорее вспоминается.
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