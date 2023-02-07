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Когда нашёл на своей территории нефть

Когда нашёл на своей территории нефть

Автор:
07 февраля 2023 10:34
Сообщество : Юмор
Метки: Джо Байден   Прикол   США   Юмор   видео   находка   нефть   политика   ресурсы   
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У вас есть нефть и недостаточно демократии? Тогда эти ребята спешат к вам!
Было бы смешно, если бы не было так грустно.

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Метки: Джо Байден   Прикол   США   Юмор   видео   находка   нефть   политика   ресурсы   
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6  комментариев
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25k
Serg2001 2 часа назад
Вся политика США одной фразой, если немного перефразировать цитату из "Аватара":

"Если у кого-то есть то, что тебе нужно объявляешь его недемократичным, а потом спокойно грабишь".
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1k
Alex 17 минут назад
Даже до арабов доходить стало
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иванов дмитрий Час назад
Запасы нефти в Венесуэле , одни из самых больших в мире.
Почему Америка на них не напала ?
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