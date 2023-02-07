Когда нашёл на своей территории нефть

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У вас есть нефть и недостаточно демократии? Тогда эти ребята спешат к вам!
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
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"Если у кого-то есть то, что тебе нужно объявляешь его недемократичным, а потом спокойно грабишь".
Почему Америка на них не напала ?