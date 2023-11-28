Техноблогер собрал лазеры на плечи, которые управляются взглядом

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Ребята с канала Hacksmith Industries создали в своем гараже шедевр — наплечные лазеры с управлением взглядом!
Электроника спрятана в рюкзаке, а система наведения встроена в очки. Металл такой лазер не пробьет, но шарики лопает на раз-два.
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Метки: Видео блогер в мире изобретение инженер лазеры удивительно
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