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Техноблогер собрал лазеры на плечи, которые управляются взглядом

Техноблогер собрал лазеры на плечи, которые управляются взглядом

Автор:
28 ноября 2023 10:21
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   блогер   в мире   изобретение   инженер   лазеры   удивительно   
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Ребята с канала Hacksmith Industries создали в своем гараже шедевр — наплечные лазеры с управлением взглядом!

Электроника спрятана в рюкзаке, а система наведения встроена в очки. Металл такой лазер не пробьет, но шарики лопает на раз-два.

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Метки: Видео   блогер   в мире   изобретение   инженер   лазеры   удивительно   
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2  комментария
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16k
Kostick Полчаса назад
блохеры, такие блохеры))) там же в открытую просится наведение обоих излучателей в одну точку.
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2k
Инквизитор РФ 6 минут назад
Вот так чихнешь и без яиц останешься
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