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Тайное оружие вредного соседа сверху

Тайное оружие вредного соседа сверху

Автор:
19 января 2023 10:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в мире   видео   изобретение   сосед   устройство   
978
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Любители ли вы своих соседей так, как изобретать этой странной и бесполезной штуки? Перед вами необычное устройство, которое выглядит как секретное оружие соседа сверху.
Четыре ноги хорошо, а пять - ещё лучше!⁠⁠

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Метки: Прикол   в мире   видео   изобретение   сосед   устройство   
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11  комментариев
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6k
Bjornsson Час назад
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Дмитрий Носов 7 минут назад
Тоже интересный ролик на подобную тематику)
Ссылка www.youtube.com
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5k
5 копеек 20 минут назад
Убил бы!
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1k
Alex Полчаса назад
Походу наш сосед уже купил такой агрегат (
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2k
веселый просто 48 минут назад
У меня сосед в таких полночи ходит
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193
Хухрмухр 57 минут назад
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193
Хухрмухр 57 минут назад
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193
Хухрмухр Час назад
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73k
Viktor Час назад
Это каким надо быть дебилом, чтобы столько сил, ума и времени убить на такую херню, которую к тому же всё время надо переставлять - упрётся в стену и разворачивай!
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29k
Владимир Час назад
Адская машина.
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24k
Serg2001 Час назад
У моих соседей сверху штук пять таких с утра до позднего вечера работают... )
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