Тайное оружие вредного соседа сверху

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Любители ли вы своих соседей так, как изобретать этой странной и бесполезной штуки? Перед вами необычное устройство, которое выглядит как секретное оружие соседа сверху.
Четыре ноги хорошо, а пять - ещё лучше!
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Метки: Прикол в мире видео изобретение сосед устройство
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