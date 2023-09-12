Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя

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Изобретатель Джозеф Хершер любит сооружать сложные и комичные машины с цепной реакцией для решения элементарных задач. Его новым творением стал механизм, который поможет утром проснуться и встать с кровати.
Изобретатель, который не ищет легких путей.
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Метки: Видео Курьезы Прикол Юмор в мире изобретатель изобретение
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СмеЧной...
ну или философское осознание - зачем вообще вставать
А так похож на обычного дол+ бо_ ё+ба.