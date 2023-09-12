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Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя

Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя

Автор:
12 сентября 2023 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   в мире   изобретатель   изобретение   
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Изобретатель Джозеф Хершер любит сооружать сложные и комичные машины с цепной реакцией для решения элементарных задач. Его новым творением стал механизм, который поможет утром проснуться и встать с кровати.

Изобретатель, который не ищет легких путей.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   в мире   изобретатель   изобретение   
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10  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Чайник кофе залпом я пиво так не пью))))
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max20 12 минут назад
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81k
Доктор Джонс 15 минут назад
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10k
Juli 19 минут назад
после такого пробуждения нужна уборка и успокоительные.
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14k
Ivan 22 минуты назад
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1k
Kra 22 минуты назад
Молодец, чО!...

СмеЧной...
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10k
Бритва Полчаса назад
с утра очень бодрит звонок директора.
ну или философское осознание - зачем вообще вставать
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12k
НИКТО 45 минут назад
Не понял, а где прыгающий унитаз? ...Ну, если только справил автоматом нужду ещё в постели?
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Его бы энергию да в нужное русло...
А так похож на обычного дол+ бо_ ё+ба.
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28k
Lehoia 2 часа назад
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